Россияне более чем вдвое переплачивают за новый Chery Arrizo 8

В Китае стартовали продажи обновленного седана Chery Arrizo 8. Стоимость базовой версии составляет 112 тыс. юаней (1,2 млн рублей), а с учетом объявленных скидок автомобиль предлагается за 103 тыс. юаней (1,1 млн рублей). Такую информацию приводит журнал Motor.

© Газета.Ru

В России дореформенная версия автомобиля с учетом прямого дисконта от представительства марки доступна покупателям за 2,8 млн рублей. Таким образом, россияне переплачивают 1,7 млн рублей, резюмирует издание.

До этого водителей предостерегли от хранения канистр с бензином на балконе.

Складирование бензина в канистрах на балконе жилого дома несет ряд опасностей и запрещено действующим законодательством. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Когда на улице жара, канистру может просто раздуть. Поэтому при таком способе хранения бензина нужно время от времени приоткрывать ее крышку для сброса давления и закрывать ее обратно. Также придется дышать парами топлива, что вредно и неприятно. И в случае, если произойдет пожар, к человеку, хранящему топливо на балконе, будет больше всего претензий у правоохранительных органов», — перечислил Колодочкин.

Ранее выяснилось, сколько получают не говорящие на немецком сотрудники завода Volkswagen.