Почему российские таксисты предпочитают китайские шины

В летний сезон российские таксисты делают выбор в пользу китайских шин. С чем связана такая тенденция, выяснил "Автовзгляд".

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Обозреватель портала пообщался со столичными водителями такси и обобщил их оценку резины китайского производства в редакционном материале.

Как рассказал один из собеседников, профессиональный таксист в летний сезон проезжает до 40 000 км при работе шесть дней в неделю по 10 часов за смену. При таком раскладе комплекта летних шин хватает как раз на один сезон. Ведь дальнейшая эксплуатация такой резины становится нерентабельной и даже опасной ввиду выработки покрышек.

Между тем, в российских специализированных магазинах и на маркетплейсах модели китайского производства на поверку оказываются примерно на 20% дешевле отечественных аналогов.

Тот же факт, что китайская резина (по оценке некоторых экспертов) не очень хорошо справляется с гаражным хранением (как утверждает автор, такие покрышки подвержены деформации, особенно при неправильном складировании), не играет большой роли, поскольку китайские модели становятся при использовании в такси таким же расходником, как топливные и воздушные фильтры - их просто меняют на очередном ТО и ставят новые, также китайского производства.

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