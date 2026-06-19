Каким будет обновленный BMW X1

На прошлой неделе в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии рестайлинговой версии самого компактного баварского кроссовера. Благодаря им у нас есть возможность представить, как изменится внешность модели.

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Паркетник Х1 с заводским индексом Е84 дебютировал в 2009 году, став серийной версией одноимённого концепта 2008 года. Модель была построена на заднеприводной платформе 3 серии в кузове Е90, но уже начиная со второго поколения (F48) кроссовер перешёл на переднеприводную платформу. Сегодня на конвейере третья генерация с индексом U11, премьера которой состоялась летом 2022 года. Уже подошло время для планового рестайлинга, и он, судя по фотографиям тестовых прототипов, будет весьма существенным.

Кроссовер получит полностью новую переднюю часть, выполненную в стиле Neue Klasse. Здесь уже хорошо знакомые по электрическому паркетнику iX3 узкие вертикальные «ноздри» и схожая форма фар, при этом ближе к этим самым «ноздрям» решётка (либо её имитация) будет сделана сильно зауженной, что визуально выделяет Х1 на фоне других моделей с аналогичным дизайном передней части. Также появится новый передний бампер, дизайн которого наверняка будет перекликаться с тем же iX3. Сбоку существенных отличий от нынешней модели не видно, равно как и сзади: у тестовых образцов пока точно такие же фонари, как у актуального Х1. Можем предположить, что в ходе рестайлинга задняя оптика получит новое наполнение при сохранении формы. При этом электрическая версия iX1, рендеры которой мы делали осенью прошлого года, явно имеет полностью новую корму с вытянутыми фонарями в стиле Neue Klasse.

BMX X1 третьего поколения построен на модернизированные версии платформы UKL предыдущей генерации. Ожидается, что модель сохранит широкую гамму моторов, в том числе топовую версию M35i. В нынешнем кроссовере она оснащена 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 312 л.с. Есть вероятность, что в рестайлинговом варианте она станет ещё мощнее и получит новый индекс M40i. Кроме того, у паркетника будет существенно переработанный интерьер в новой стилистике бреда.

Премьера обновлённого Х1 может состояться в течение этого года. Между тем, в начале этой недели появились свежие подробности о BMW X5 нового поколения.