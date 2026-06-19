В Петербурге ГАИ стала изымать громкие автомобили для VIN-экспертизы.

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В Санкт-Петербурге сотрудники ГАИ объявили рейды на водителей шумных автомобилей и мотоциклов. В некоторых случаях полиция стала изымать транспортные средства для специальной экспертизы.

Если автомобиль или мотоцикл шумит громче разрешенных 96 дБ, водителю выписывают штраф всего на 500 рублей по статье 8.23 КоАП. Но это еще полбеды. К нарушителю могут применить и статью 12.5 – за внесение незаконных изменений в конструкцию. Помимо аналогичного взыскания, ему дают срок на устранение проблемы. Не уложился – регистрацию машины аннулируют.

Петербургские гаишники уже поймали не меньше 23 владельцев чересчур звонких машин и мотоциклов. Особое внимание приковано к тем, у кого стоят нештатные выхлопные системы. «Всех, кто превысил допустимый уровень шума, привлекли по двум статьям: 8.23 и 12.5. Каждому выписали предписание – убрать самодельные доработки и вернуть транспорт в заводскую кондицию», – рассказали в Госавтоинспекции.

Для некоторых история на штрафе не закончилась. В июне стражи порядка остановили 38-летнего бизнесмена на BMW X5 с «ревущим двигателем». Полиция отмечает: несмотря на серьезный статус и возраст, мужчина бурно отреагировал на требование пройти проверку – видимо, был возмущен. В итоге его наказали по тем же статьям и выдали предписание исправить нарушение. Но потом инспекторы заинтересовались номерными знаками иномарки и решили устроить дополнительную проверку.

Как проверяют номера и VIN

Речь идет о так называемой VIN-экспертизе. Специалисты выясняют, заводской ли номер нанесен на автомобиль, и не было ли попыток его перебить. Напомним, VIN-код – это 17-символьный идентификатор (цифры и латинские буквы по стандарту ISO), который присваивают каждому автомобилю на заводе. Он остается с машиной на всю жизнь.

В другом рейде инспекторы наткнулись на несовершеннолетних, лихо рассекавших на громких мопедах. Как пояснили в ГАИ, подростки собрались повеселиться, но шум разбудил жителей Красногвардейского района. Те позвонили в полицию, и в итоге 14 несовершеннолетних доставили в отдел. Правоохранители изъяли 28 единиц мототехники, из них 15 отправили на спецстоянку из-за подозрений в изменении VIN.

По данным Autonews.ru, с ноября 2025 года гаишники регулярно забирают машины у дрифтеров на проверку подлинности номеров. Судя по сообщениям в соцсетях Госавтоинспекции, техника может простаивать на стоянке довольно долго.

Почему это стало проблемой и что говорят эксперты

Опрошенные эксперты считают, что эта практика – новый способ борьбы с любителями шума и дрифта. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько еще раньше предупреждал: такой метод наверняка станет популярным у сотрудников ГАИ. Сейчас на VIN-экспертизу отправляют в основном дрифтеров и владельцев громких авто, что видно из публикаций петербургской полиции.

Автоюрист Лев Воропаев пояснил: закон позволяет полиции отправить машину на проверку, если есть подозрения по статье 326 УК (подделка или уничтожение VIN). «Проверка может идти до 30 дней, но в реальности – и два месяца, – заметил он. – Не стоит исключать, что отправка на экспертизу стала отдельным наказанием, особенно если водитель вел себя агрессивно». Оспорить же эту процедуру почти невозможно – инспекторы имеют право подозревать кого угодно.

Кандидат юридических наук Денис Моряков добавил: шумный двигатель может указывать на неисправность. «Если машина слишком громкая, это чревато аварией. Поэтому их и отправляют на освидетельствование. И чаще результаты проверки не в пользу автомобилиста», – отметил он.

Член Палаты судебных экспертов Юрий Капштык поддержал коллег: инспекторы действуют в рамках закона. «По аналогии с судебными экспертизами проверка может занять не больше 30 дней», – уточнил он.

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