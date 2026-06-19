Короткие поездки летом практически не вредят машине

Короткие поездки могут навредить аккумулятору и мотору зимой, а летом при исправном автомобиле и правильном масле машине практически всё равно, рассказал в беседе с RT главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

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«Единственное, что у вас может немножко страдать, — это аккумуляторная батарея, которая пусковой ток отдаёт, а не успевает зарядиться. То есть, если вы часто вынуждены запускать двигатель, срабатывает стартер», — пояснил специалист.

По его словам, зимой эта проблема усиливается.

«В холодную погоду батарея пока не разогреется, она ток от генератора практически не принимает. Поэтому тот, кто ездит зимой на короткие поездки, особенно когда уже не новый аккумулятор, с этой проблемой очень часто сталкивается — вроде всё нормально, а потом тока не хватает в какой-то момент», — поделился эксперт.

Кроме того, автомобиль не успевает достаточно прогреться, дополнил Кадаков.

«Если человек сел, завёл, поехал зимой, то мотор приличное время ездит ещё непрогретым... Если ещё быстро, агрессивно при этом едет — это вообще дурость. Надо сначала в холодную погоду ехать аккуратно, с невысокими нагрузками», — отметил он.

Собеседник RT напомнил, что непрогретый мотор работает на обогащённой смеси, а это не очень хорошо для автомобиля.

«Могут быть дополнительные высокотемпературные отложения, которые появляются и не прожигаются нормально... Но, опять же, если это пару раз, то ничего страшного не случится», — заключил специалист.

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