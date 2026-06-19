Почему обычный видеорегистратор не подойдет для мотоцикла

Классический видеорегистратор, который устанавливают в автомобиль, на мотоцикле будет абсолютно бесполезен, рассказал в беседе с RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Это связано с углом обзора. Когда вы крепите камеру статично на мотоцикле, она будет снимать ровно только при прямолинейном движении. В поворотах мотоцикл наклоняется, горизонт съёмки заваливается. А если крепить на руль, то такой ролик смотреть будет трудно из-за постоянных поворотов руля», — поделился он.

По его словам, лучший вариант для мотоциклиста — экшн-камера.

«Их выбор сегодня огромен. Лучше всего брать с хорошей картой памяти и сменными аккумуляторами. Такого комплекта хватит на весь день поездки. Экшн-камеру можно закрепить на шлем сверху, сбоку или на челюстную часть», — пояснил он.

Такая камера на шлеме будет снимать то же, что видит мотоциклист, причём без лишних вибраций, смещения и заваливания горизонта, подытожил эксперт.

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