В России создали метод расчета подвески грузовика под серийные детали

Учёные Московского политехнического университета разработали метод оптимизации передней подвески грузового тягача. Он позволяет заранее подбирать параметры под реально доступные комплектующие, а не переделывать конструкцию после сборки прототипа. Расчёты проверяют на цифровом двойнике, что сокращает сроки создания новых машин и снижает затраты.

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Раньше подвеску часто проектировали теоретически, а потом выяснялось, что она не вписывается в ограничения серийного производства, из-за этого и инженерам приходилось начинать заново. Новый метод решает эту проблему. Он позволяет варьировать реальные параметры подвески, такие как жёсткость рессор, характеристики амортизаторов, кинематику, и находить эффективные решения сразу по нескольким критериям: плавность хода, управляемость, устойчивость и вибробезопасность.

Результат будут проверять на цифровом двойнике автомобиля до того, как начать изготавливать детали. Все ошибки будут выявлять и исправлять на экране, а не на готовом прототипе. Требования к комплектующим сформируют на ранних стадиях, поставщиков подключают заранее — это сводит к минимуму дорогостоящие переделки. Разработку представил аспирант московского Политеха Михаил Четвериков.