Nissan вдвое сократил время разработки нового Skyline: в чем секрет?

Плодотворное партнерство Dongfeng и Nissan, стартовавшее чуть больше года назад, неожиданно вышло за пределы китайского рынка. Сначала японцы представили в КНР модель NX, целиком построенную на технологиях местного производителя. Теперь же оказалось, что подобные наработки лягут в основу уже глобальных продуктов Nissan.

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Руководство японского бренда осознает, что в нынешних реалиях побеждает не только тот, кто придумал красивый и напичканный опциями автомобиль. Важнейший фактор – скорость: пока будешь раскачиваться пять лет, конкуренты из Китая давно займут твое место. Поэтому Nissan решил перенять инженерные подходы Dongfeng, чтобы радикально сократить цикл разработки. Эффект не заставил себя ждать. Первой ласточкой стал абсолютно новый Nissan Skyline – на его создание ушло всего 26 месяцев. Хотя изначально в компании планировали выпустить автомобиль аж через 55 месяцев. Разница, согласитесь, колоссальная.

Как признались сами представители Nissan, добиться такого рывка удалось во многом за счет активного внедрения искусственного интеллекта и продвинутых цифровых инструментов еще на стадии проектирования. В планах компании – тиражировать этот опыт и выводить на рынок свежие модели каждые 30 месяцев. Впрочем, забывать о старых проблемах не стоит. Nissan по-прежнему лихорадит из-за обвального падения продаж по всему миру. Возможно, именно ускоренная разработка и станет тем спасательным кругом, который вытянет концерн из финансовой ямы.

Кстати, это произошло сразу после того, как компания показала спортивное купе Z 2027 модельного года. О китайском влиянии на современные автозаводы «За рулем» недавно рассказывал.