Стоит ли покупать автомобиль из корпоративного парка

После крупных деловых мероприятий, форумов, выставок и саммитов на вторичном рынке нередко появляются свежие автомобили, которые использовались для трансферов, сопровождения гостей или работы служб. Обычно это машины бизнес-класса, минивэны, представительские седаны, а также автомобили, задействованные в официальной логистике. Руководитель сервисного направления "Рольф" Никита Архипов рассказал "Российской газете", стоит ли приобретать такие машины.

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На первый взгляд такая покупка выглядит привлекательной: свежий год выпуска, небольшой пробег, обслуживание у дилера, часто один собственник-юрлицо. Но оценивать такой автомобиль только по одометру нельзя. Машина могла пройти всего 3-10 тыс. км, но ежедневно работать в пробках, часами стоять заведенной с включенным климатом, часто трогаться, тормозить и ждать пассажиров у гостиниц, аэропортов и форумных площадок. Для двигателя, коробки передач, тормозов и системы охлаждения это не всегда легкий режим.

Особенно внимательно стоит относиться к автомобилям с турбомоторами, роботизированными коробками, вариаторами и современными автоматами. Формально пробег может быть небольшим, но по моточасам двигатель и трансмиссия уже могли отработать как у машины с заметно большим километражем.

Первое, что нужно проверить, - моточасы и реальный режим эксплуатации. Если в блоках управления видна средняя скорость 12-18 км/ч при пробеге около 8 тыс. км, значит, что автомобиль большую часть времени двигался в плотном городском потоке или стоял заведенным. В таких случаях состояние нужно оценивать по сочетанию трех параметров: пробег, моточасы и средняя скорость.

Второй важный пункт - коробка передач. У трансферных машин много движения в режиме "метр вперед - тормоз - снова метр вперед". Это греет автоматическую коробку, нагружает гидроблок, фрикционы, мехатроник и сцепления робота. При диагностике нужно смотреть адаптации, температуру масла, пинки при включении D/R, задержки при трогании и вибрации на малой скорости.

Третий блок - тормоза и подвеска. Кузов и салон могут выглядеть свежо, но тормозные диски уже могут быть с буртом, колодки - изношены, направляющие суппортов - сухими, а подвеска - уставшей от бордюров, лежачих полицейских, заездов на тротуары и постоянной загрузки пассажирами. У минивэнов и бизнес-седанов особое внимание стоит уделять задней подвеске: сайлентблокам, амортизаторам, ступичным подшипникам и пневмобаллонам, если они есть.

Салон тоже многое говорит о реальной эксплуатации. Потертые ручки дверей, продавленные сиденья, царапины на пластике, следы частых химчисток, затертые кнопки стеклоподъемников, ремни безопасности с грязной кромкой - признаки интенсивной пассажирской нагрузки. Салон можно отмыть, но износ сидений, направляющих и дверных уплотнителей скрыть сложнее.

Кузов обязательно нужно проверять толщиномером. У форумных машин часто встречаются мелкие притертости, перекрашенные бамперы, локальные окрасы и активная полировка. Это не всегда критично, если речь о навесных элементах. Но следы ремонта силовой структуры, лонжеронов, стоек или передней панели кузова - серьезный повод для более глубокой проверки или отказа от покупки.

Автомобили из корпоративных парков могут быть разными. Если машина была закреплена за одним сотрудником, обслуживалась по регламенту и в основном ездила по трассе, это может быть хорошая покупка. Но если это была дежурная машина "на всех", которую использовали разные водители, износ салона, подвески, тормозов, рулевого управления и сцепления может быть значительно выше.

Ведомственные автомобили, машины охраны и полиции тоже требуют внимательной проверки. С одной стороны, они могли обслуживаться регулярно. С другой - режим эксплуатации часто тяжелый: долгий холостой ход, резкие разгоны и торможения, высокая нагрузка на электрооборудование, дополнительная проводка, спецсигналы, радиостанции и поездки по плохим дорогам.

Покупать машину после форума или из парка юридического лица можно. Иногда это действительно удачные автомобили: свежие, с понятной историей, без серьезных ДТП и с обслуживанием по регламенту. Но покупать их только по году выпуска и пробегу нельзя.

Главный параметр - не возраст автомобиля, а реальный режим эксплуатации. Форумный седан с пробегом 7 тыс. км может быть лучше частной машины с 30 тыс. км, а может быть заметно хуже, если все это время он работал в режиме трансфера, стоял заведенным в пробках и обслуживался по остаточному принципу. Поэтому чем убедительнее звучит история "почти новая, ездила только на мероприятии, тем спокойнее и глубже должна быть диагностика, отметил специалист.