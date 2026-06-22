Блогер интегрировал мотор от Ferrari в старый Porsche 911

Джимми Оукс, известный смелыми проектами, инсталлировал 8-цилиндровый мотор от Maserati и Ferrari в заднюю часть Porsche 911 1978 года. Получившийся автомобиль немедленно прозвали «Поррари», он был показан на соревнованиях Formula Drift в Коннектикуте.

© Motor.ru

Донором для Porsche 911 SC послужил атмосферный 4,2-литровый V8 F136 от Maserati Quattroporte 2007 года. Мотор, разработанный Ferrari, выдавал в заводском исполнении 400 л.с. Помимо Maserati, агрегат с заводским индексом F136 ставили на многие модели Ferrari.

Просто взять и переставить двигатель не вышло: кузову 48-летнего Porsche потребовалась полная реновация. Его разобрали, крышу заменили на карбоновую от EP9 Autosport, а всю проводку переделали с нуля — заводская не подходила. Самый сложный этап — установка мотора. Команда изготовила специальный кронштейн, также потребовался адаптер от Kennedy Engineered Products, оригинальное сцепление и маховик.

© Eneos

© Eneos

© Eneos

Также для V8 были изготовлены индивидуальные выпускные коллекторы. Кроме того, автомобиль получил индивидуальные дроссельные заслонки от BMW M3 S65. Результат — улучшенная отзывчивость и великолепный звук на 8000 об/мин. Также в моторном отсеке пришлось вырезать место для радиатора, поскольку оригинальный 911-й имел воздушное охлаждение. Существенные доработки были проведены и с подвеской.

Ранее американцы подали в суд на Ram из-за «лишних» передач в трансмиссии.