На вторичном рынке Дальнего Востока преобладают машины старше 15 лет

На Дальнем Востоке значительная часть рынка подержанных автомобилей, а именно более двух третей, представлена машинами, чей возраст превышает 15 лет (69%). Об этом сообщает со ссылкой на "Дром".

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Наибольшей популярностью пользовались модели Toyota Corolla, Toyota Mark II и Toyota Corolla Fielder. Что касается автомобилей возрастом до 15 лет, то наиболее востребованными оказались Honda Fit, Nissan Note и Honda Vezel.

Эксперты отмечают, что с марта 2026 года наблюдается устойчивый рост количества сделок по купле-продаже автомобилей. Наиболее ярко эта тенденция проявляется в таких регионах, как Хабаровский край, Бурятия и Амурская область.

Также отмечается существенное сокращение импорта автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 л.с. по сравнению с предыдущими годами, что связано с изменениями в системе утилизационного сбора.

Ранее автоэксперт Мельников рассказал "РГ", из-за чего перегреваются китайские моторы.