Только 28% автовладельцев полностью довольны своим автомобилем

Чуть больше половины опрошенных российских автовладельцев хотели бы улучшить характеристики своих машин, 19% уже внедрили некоторые модификации.

Лишь 28% респондентов признались, что ничего не хотят менять. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследования. Среди тех, кто заинтересован в тюнинге, 52% хотели бы сделать салон более комфортным. На втором месте — аэрография кузова, на третьем — затемнение стекол.

Менее популярны: дополнительная шумоизоляция, диски нештатного размера, улучшение аэродинамики и обновление двигателя.