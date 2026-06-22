Из-за чего перегреваются китайские моторы

На форумах, посвященных современным китайским (и не только) автомобилям, все чаще можно встретить сообщения о перегревах двигателей и выходе их из строя. Казалось бы, даже в летний зной система охлаждения исправного автомобиля должна без проблем отводить тепло. Однако справляются радиатор и антифриз не всегда. Основатель тюнинг-центра "Лаборатория скорости" Станислав Мельников рассказал "Российской газете", из-за чего перегреваются моторы в китайских автомобилях.

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Некоторые дилеры даже размещают на сайте список возможных причин подобных неполадок, чтобы успокоить клиентов, однако одна из наиболее вероятных причин там, как правило, отсутствует.

Большинство современных автомобилей, не только китайских, сейчас вынуждены работать с рабочими температурами выше 100 градусов. Ради показателей экологичности и экономичности на холостом ходу и малой нагрузке они "обязаны" разогреваться выше 100-110 градусов. Это не дефект, а вынужденный компромисс с "евроэкологией". Чем выше температура в цилиндрах, тем меньше вредных продуктов покидают пределы этих самых цилиндров.

При начале движения температура падает, но моментально скинуть ее до оптимальных "ходовых" 85-90 градусов невозможно, так что мотор какое-то время крутится при более опасных значениях. А если водитель резко стартует с места, то кратковременно нагрев возрастает еще сильнее. В итоге мы получаем не только риск перегрева, но и детонации, повреждения поршней и выкрашивание покрытий гильз цилиндров на цельноалюминиевых моторах. От пониженного давления масла появляются задиры, температура поршней и поршневых колец под нагрузкой резко растет, а само масло может закоксоваться.

Важно иметь в виду, что многие периферические элементы системы охлаждения состоят из резины и пластика. Такие материалы выдерживают до 50 тысяч километров пробега при температуре 100 градусов и выше на "европейцах" и вдвое меньше - на "китайцах". Затем резина и пластик начинают крошиться, расслаиваться, терять герметичность и давать утечки, а при таких неисправностях в системе охлаждения "положить" мотор - минутное дело.

Для решения проблемы применяется перекалибровка блока управления двигателем (ЭБУ) по двум ключевым направлениям.

Во-первых, меняется целевая температура во всех режимах работы: на холостом ходу - ниже 94 градусов Цельсия, а под нагрузкой - 88-90 градусов. Так детали системы охлаждения и сам двигатель проживут дольше.

Во-вторых, важна корректировка топливоподачи. В современных двигателях - и "китайцы" не исключение - топливовоздушная смесь недостаточно обогащена в режиме максимального давления наддува. Из соображений экологичности и экономичности она имеет стехиометрическое соотношение - то есть, такой баланс смеси топлива и воздуха, при котором топливо сгорает полностью, без избытка кислорода и без его нехватки. Но работа мотора на обогащенной смеси безопаснее с точки зрения возможных рисков детонации. Кроме того, мы также рекомендуем настраивать "защитное обогащение" топливовоздушной смеси до 0,82 по шкале лямбда во всем диапазоне максимального наддува, что дополнительно защитит мотор от потенциальной детонации.

После такой перенастройки машина едет не хуже, а зачастую - даже отзывчивее, потому что калибровки становятся адекватными реальным условиям эксплуатации. Рабочая температура остается стабильной независимо от того, стоите ли вы в пробке или идете по трассе. Главное - уходит термонагрузочный "пик" на холостых, который закладывают производители ради прохождения сертификации. В итоге мотор работает в щадящем тепловом режиме, масло не деградирует, риск задиров и детонации сводится к минимуму, а ресурс двигателя реально увеличивается, - отмечает специалист.