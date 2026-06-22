Ржавчина не дремлет — спасаем кузов в сезон дождей

Эксперт Ревин советует делать антикор, если в планах ездить на авто дольше 3 лет.

© За рулем

Центральную Россию накрыл сезон затяжных дождей, а столбики термометров держатся на комфортных плюсовых отметках.

Такая погода – настоящий рай для ржавчины: повышенная влажность и тепло многократно ускоряют коррозионные процессы. В условиях растущих цен на машины сохранить кузов становится главной задачей для автовладельца.

Эксперты издания «За рулем» рассказали, какие автомобили ржавеют быстрее. В лидерах по стойкости – Volvo, Audi, BMW и свежие Skoda.

Аутсайдеры – УАЗ и старые китайские модели, а вот новые уже подтягиваются по качеству к европейским стандартам.

Обработку антикором можно делать в любое время года и на любом пробеге.

Алексей Ревин, редактор «За рулем» :

– Тому, кто не рассчитывает ездить на автомобиле более двух-трех лет, можно вообще ничего не делать. Но сегодня ситуация такова, что ценники скачут так, что неизвестно, когда купишь следующий автомобиль. Поэтому есть смысл позаботиться о самой дорогой его составляющей – кузове.

Делать это можно вне зависимости от возраста автомобиля и времени года. Что касается заводской гарантии от сквозной коррозии, то не стоит обольщаться: предъявить претензии производителю на практике тяжело, а условием гарантии обычно являются регулярные визиты к дилеру «для осмотра».

Существует два основных подхода к защите – так называемые канадский и европейский методы. Первый быстрый и недорогой: в полости заливают текучие масляно-восковые составы с ингибиторами. Процедура занимает час и стоит около 20 тысяч рублей, но эффекта хватает всего на год. Европейский вариант дороже в десять раз и требует тщательной мойки и сушки, однако битумное покрытие на днище и арках прослужит до семи лет.

Не верьте формальным обработкам у дилера – зачастую это просто «галочка» в чек-листе. На специализированном сервисе сделают лучше – «рука набита», да и оборудование совершеннее.

Однако выкладывать пятизначную сумму готовы не все. Если есть время, желание и условия, простейшую антикоррозионную обработку своего автомобиля можно провести и самостоятельно.

Ведь даже примитивная обработка – это лучше, чем вообще никакой. Для самостоятельной работы лучше не заливать отработку, а купить современное веретенное масло для гидравлики – у него отличная текучесть, но эффективность современных антикоррозионных материалов, конечно, несравнимо выше, отмечает эксперт.