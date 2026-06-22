Эти запахи в машине не вывести даже химчисткой

Эксперты перечислили въедливые запахи в салоне авто, которые сложно удалить.

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Автомобилистам рассказали, какие ароматы в салоне машины практически невозможно вывести даже профессиональными средствами.

Всех лидеров антирейтинга можно условно разделить на две группы: биологические жидкости и химические реагенты. Молоко, которое пролили на заднее сиденье летом, или моча домашнего питомца со временем начинают издавать запах куда более едкий, чем кажется сразу. Но с ними хотя бы борется качественная химчистка.

Гораздо хуже обстоят дела с автомобильными маслами, антифризом и топливом, особенно дизельным. Даже капля солярки, впитавшись в ковролин, остается там надолго. Плюс ко всему, если пролитый бензин не нейтрализовать сразу, он въедается в структуру материала, и его запах будет возвращаться при каждой жаре.

Подводя итог, эксперты советуют: пролили что-то в машине – действуйте немедленно. Чем быстрее вы соберете жидкость и обработаете пятно, тем выше шанс, что машина не будет пахнуть годами. Оставлять на потом – плохая идея. В реальности же, если запах уже закрепился, может потребоваться полная замена обивки.

О том, как избавиться от стойких загрязнений в салоне, «За рулем» ранее подробно объяснил.