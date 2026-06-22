Электрогрузовики FAW прошли проверку холодом

Электрогрузовики прошли проверку холодом
Китайский производитель грузовиков FAW Jiefang завершил испытания натрий-ионных батарей, которые имитировали все условия работы, в том числе дальние рейсы, многократные сеансы зарядки и постоянное воздействие меняющихся дорожных и погодных условий.
Даже при температуре –40°C натрий-ионный аккумуляторный блок ёмкостью 339 кВт⋅ч сохранил более 90% своей полезной ёмкости, сообщает издание Electrec.
«Полная зарядка занимает всего 20–25 минут, что значительно сокращает время заправки и эффективно повышает эффективность логистики и транспортировки. Кроме того, аккумулятор имеет ресурс более 8000 циклов при быстрой зарядке, что намного превосходит отраслевые стандарты», — заявили в китайской компании.
Если прогнозы относительно жизненного цикла и стоимости натриевых АКБ подтвердятся — это может сильно повлиять и на темпы энергоперехода, и на темпы внедрения ВИЭ, отмечает экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.
«Внедрение любой новой технологии всегда несет в себе так называемый технический риск: иногда многие технологические решения оказываются гораздо сложнее, чем их оценивают в процессе планирования внедрения, — подчеркивает эксперт. — Самый яркий пример — термоядерная энергия (реакция синтеза) в электрогенерации. Обычный ядерный реактор (на процессе деления) был построен за несколько лет до взрыва атомной бомбы и широко применяется для целей производства электроэнергии уже более полувека. А термоядерного реактора (на процессе синтеза) нет до сих пор. Хотя оптимистические прогнозы о его появлении через ближайшие лет 10 регулярно появляются с 1950-х годов».