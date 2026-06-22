Электрогрузовики FAW прошли проверку холодом

Китайский производитель грузовиков FAW Jiefang завершил испытания натрий-ионных батарей, которые имитировали все условия работы, в том числе дальние рейсы, многократные сеансы зарядки и постоянное воздействие меняющихся дорожных и погодных условий.

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Даже при температуре –40°C натрий-ионный аккумуляторный блок ёмкостью 339 кВт⋅ч сохранил более 90% своей полезной ёмкости, сообщает издание Electrec.

«Полная зарядка занимает всего 20–25 минут, что значительно сокращает время заправки и эффективно повышает эффективность логистики и транспортировки. Кроме того, аккумулятор имеет ресурс более 8000 циклов при быстрой зарядке, что намного превосходит отраслевые стандарты», — заявили в китайской компании.

Если прогнозы относительно жизненного цикла и стоимости натриевых АКБ подтвердятся — это может сильно повлиять и на темпы энергоперехода, и на темпы внедрения ВИЭ, отмечает экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.