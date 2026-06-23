Cтоит ли летом прогревать машину перед поездкой

Автоэксперт Ожогин рассказал, стоит ли летом прогревать машину перед поездкой
Летом многие водители задаются вопросом: нужно ли прогревать автомобиль перед поездкой? Для современных двигателей ответ достаточно прост - длительный прогрев не требуется. Однако полностью отказываться от него тоже не стоит. Главная причина, по которой двигателю необходимо дать поработать после запуска хотя бы 30-60 секунд, связана не с температурой, а с моторным маслом, рассказал "Российской газете" автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.
"После продолжительной стоянки основной объем масла находится в поддоне двигателя. После запуска масляному насосу требуется некоторое время, чтобы создать необходимое давление и распределить смазку по всем важнейшим узлам: коленчатому и распределительным валам, подшипникам, цилиндро-поршневой группе, а также элементам турбокомпрессора. Именно масло образует на поверхностях деталей прочную защитную пленку, которая снижает трение и предотвращает преждевременный износ в первые минуты работы двигателя. Поэтому оптимальный летний прогрев - это не долгие 10-15 минут на холостом ходу, а короткая пауза перед началом движения. За это время система смазки выходит на рабочий режим, а все детали получают необходимую защиту. После этого рекомендуется начинать движение плавно, избегая высоких оборотов и резких ускорений, пока двигатель полностью не достигнет рабочей температуры. Особенно важно соблюдать это правило владельцам автомобилей с турбированными двигателями. Турбина работает на очень высоких оборотах и чувствительна к качеству смазки, поэтому первые секунды после запуска имеют большое значение. Именно поэтому можно сказать, что современный летний прогрев - это прежде всего забота о моторном масле и его способности обеспечить надежную защиту двигателя с первых секунд работы. Хорошее масло не только снижает износ, но и помогает двигателю уверенно принимать нагрузку, сохраняя его ресурс на долгие годы", - отметил специалист.