Cтоит ли летом прогревать машину перед поездкой

Летом многие водители задаются вопросом: нужно ли прогревать автомобиль перед поездкой? Для современных двигателей ответ достаточно прост - длительный прогрев не требуется. Однако полностью отказываться от него тоже не стоит. Главная причина, по которой двигателю необходимо дать поработать после запуска хотя бы 30-60 секунд, связана не с температурой, а с моторным маслом, рассказал "Российской газете" автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.

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