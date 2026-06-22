Тепловой удар: как жара в автомобиле может угрожать жизни ребенка

Врач-педиатр Юлия Сиверцова подчеркивает, что у детей процессы терморегуляции еще не сформированы, и они теряют воду гораздо быстрее, чем взрослые. При перегревании организм начинает подтягивать воду к сердцу и головному мозгу, что может привести к серьезным последствиям, включая тромбоз и инсульт. В случае, если ребенок теряет сознание, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

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С 2017 года в России действует запрет на оставление детей до семи лет в припаркованных автомобилях без присмотра, предупреждает 360.ru. Нарушение этого правила может повлечь за собой штраф, однако многие родители продолжают оставлять детей в машинах, не осознавая всех рисков. Кроме того, оставленный в автомобиле ребенок может стать жертвой несчастного случая, например, если в машину врежется другой автомобиль.

Если вы стали свидетелем ситуации, когда ребенок остался в закрытой машине, необходимо немедленно вызвать экстренные службы и попытаться привлечь внимание окружающих. В крайнем случае, если спасатели не могут быстро прибыть, разрешается разбить стекло автомобиля для спасения ребенка.