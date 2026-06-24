Эта машина впервые попала в тройку самых продаваемых моделей Lada

«Автостат»: Iskra вошла в топ-3 самых продаваемых моделей марки Lada.

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На 25-й неделе 2026 года (15-21 июня) в России продали 765 новых машин Lada Iskra. Агентство « Автостат», сославшись на данные «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «Автостат»), сообщает: модель впервые поднялась на третью строчку среди всех Lada.

Раньше лучшим результатом для Iskra было четвертое место – ее обходили Granta, Vesta и Niva Travel. Теперь же Искра умудрилась обогнать внедорожник Niva Travel, который откатился на одну позицию вниз. По сути, это серьезный успех для новинки: модель смогла закрепиться в лидерах марки, где конкуренция крайне высока.

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Общефедеральный рейтинг продаж, впрочем, остается за Granta – 2771 экземпляр за неделю. Следом идет китайский кроссовер Haval Jolion с показателем 2018 штук. Третье место у TENET (1594 шт.), четвертое – у Lada Vesta (1317 шт.), а замыкает пятерку TENET T4L (976 шт.).

Lada Iskra в общем зачете остановилась на шестой строке с 765 единицами. Позади у нее – внедорожник Lada Niva Travel (756 шт.), а также кроссоверы Geely Monjaro (679 шт.) и Belgee X50+ (659 шт.). Замыкает десятку Lada Niva Legend с результатом 638 машин.

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