От чего зависит работа современных моторов

Владельцы некоторых современных китайских автомобилей жалуются на перегрев двигателя. По словам экспертов, одна из причин может быть связана с заводскими настройками мотора. Производители стараются сократить вредные выбросы, поэтому двигатель работает при высокой температуре. Однако в таких условиях любая проблема с охлаждением может привести к серьёзной поломке.При этом говорить, что перегрев характерен для всех китайских машин, было бы неправильно. Автоэксперт Пётр Баканов рассказал Авторадио, от чего в первую очередь зависит нормальная работа современных двигателей:

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"Вообще говорить вот так, что все китайские моторы перегреваются - это очень голословное утверждение, не подкреплённое ни статистикой, ни какими-то объективными данными. Но везде можно выделить определённую суть, которая может помочь вообще понять ситуацию. Все современные моторы, неважно китайские, европейские, японские, корейские или даже современные американские. Они работают, ну, преимущественно на непосредственном впрыске топлива. То есть это когда топливо попадает непосредственно в камеру сгорания. В связи с этим работа таких моторов, она должна быть претезионной. Потому что она происходит практически на грани детонации. Для их корректной работы требуется высокоактановое топливо, не ниже как минимум 95, а лучше 98, а для некоторых моторов и сотый бензин. А во-вторых, чистое, хорошее масло. В-третьих, хорошо настроенная система охлаждения и качественный антифриз".

Также отмечается, что проблему могут усилить трещины или протечки в системе охлаждения. Тогда из машины уходит антифриз, двигатель быстро перегревается и может серьёзно пострадать. Специалисты советуют при необходимости скорректировать заводские настройки мотора. Это помогает снизить его рабочую температуру и уменьшить нагрузку.