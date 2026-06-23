Трасса, которую мы потеряли: едем из Москвы в Петербург на Sollers SF5

Когда мне предлагают куда-то поехать на чём-то, на чём я ещё не ездил, и побывать там, где я не был, я всегда соглашаюсь. Лёгкий грузовик? Это ещё интереснее. Дорога, правда, кажется скучной: все трассы между Москвой и Петербургом, что платные, что бесплатные, что прямые, что в объезд, кажется, пройдены уже десятки раз, так что вряд ли они могут чем-то удивить. Оказывается, могут. Да и фургон Sollers SF5 тоже оказался не так зауряден, как я думал. Есть у него некоторые… Скажем так, особенности.

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Что есть в Питере, чего нет в Москве?

Любая поездка должна иметь цель. Поэтому в двух словах расскажем, зачем надо было гнать фургон из столицы в город на Неве. Тут всё просто: с 21 по 23 мая в Санкт-Петербурге проходил VII Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест». Ну а на любом приличном автомобильном мероприятии такого масштаба производители показывают свои новинки. SF5 в линейке Соллерса появился не так уж давно, поэтому показать его на «ТранспортФесте» было просто необходимо. Ну а так это всё же грузовой автомобиль, то заодно можно было привезти на нём и стенды со всяким прочим оборудованием для выставки. В Соллерсе справедливо решили, что вряд ли в стране найдётся лучший водитель, чем ваш покорный слуга, поэтому 20 мая в пять утра я прибыл на Восточный вокзал Москвы, куда мне подогнали уже загруженный фургон. Правда, много в него грузить не стали: всё основное приедет чуть позже. Поэтому будем считать, что теста с приличной нагрузкой не вышло. Ну да бог с ним: основное о машине можно узнать и с парой центнеров килограммов за спиной.

Итак, встречаем подъезжающий SF5. Где-то нечто подобное мы уже видели, не так ли?

Я намеренно не акцентирую внимание на происхождении этого фургона, так что примем тот факт, что этот автомобиль – наследник Sollers Atlant, который теперь называется Sollers SF4. Тут бы обойти машину вокруг да изучить её повнимательнее, но нет. Не забываем, что мы находимся в Москве, где очень дорого не только ездить, но и стоять. Поэтому практически на ходу прыгаем за руль и выезжаем из этого города в какое-нибудь место подешевле. То есть, за МКАД.

«У нас есть два путя…»

Разумеется, самый быстрый способ приехать в Петербург – это выехать из Белокаменной на трассу М11 и пилить по ней прямиком до прикрытого нынче «окна в Европу». Оно, конечно, хорошо, но так торопиться к тёще и работе не больно-то хочется, поэтому некоторые особо «пробочные» места мы пройдём по платной трассе, но основной путь проделаем по старой доброй М10. Заодно заедем куда-нибудь посмотреть те места, которые обычно проезжаем мимо: времени у нас навалом, тяги к изучению новых локаций – и того больше. Поэтому спешить не будем, но Подмосковье пролетим всё же по М11: торчать в пробках на бесплатной дороге не хочется совсем.

Так как времени осваиваться за рулём нет, приходится буквально на ходу включать навигатор на телефоне и строить маршрут. И вот тут сразу накатывает волна радости: а машина-то с автоматической коробкой! Рука свободная, так что есть чем держать смартфон (хотя это и не совсем законно).

Пожалуй, самый дорогой участок М11 – это как раз тот, по которому всегда так хочется объехать Солнечногорск, Клин и огромное количество всяких деревень с ограничениями максимальной скорости и пробками. Дерут за него беспощадно, особенно когда едешь на грузовике. Напомню, что Автодор делит все транспортные средства на четыре категории, от которых зависит сумма оплаты. Все легковые автомобили ниже двух метров относятся к первой, а вот со второй и третьей категориями есть одна тонкость. ТС второй категории – двухосные автомобили высотой от 2 до 2,6 метра, третьей – они же, но высотой более 2,6 м. Высота нашего фургона в модификации L3H2 (то есть с длинной базой и высокой крышей) – 2675 мм. Значит, это ТС третьей категории, и платить за его проезд по этому участку М11 немного больно.

Но если вам такая высокая крыша не требуется, а ездить по платным трассам придётся много, то можно присмотреться к версии с базой покороче и крышей пониже (2405 мм), которая проходит по второй категории. Ну а нам деваться некуда: скрипим зубами, оплачиваем, съезжаем на бесплатную М10. Дальше поедем, как люди, которым интересны города и деревеньки между двумя столицами.

Не только пробка и едальня

В те славные времена, когда платных трасс ещё не было или они только появлялись, по дороге между столицами приходилось проезжать Вышний Волочёк. Но если в Тверь ещё иногда заезжали (всё же крупный старинный город, в котором точно можно что-то посмотреть), то к Волочку часто относились как к месту, где придётся потолкаться с фурами и собрать несколько ям. А когда в эксплуатацию ввели первый участок М11 (как раз объезд Вышнего Волочка), про город забыли окончательно: его объезд по платной трассе стоил намного дешевле почки на чёрном рынке, а туристического интереса он почему-то не вызывал. А зря, потому что город это тоже старинный: как-никак первые записи о нём датируются XV веком. Поэтому мы обязательно заедем по нему побродить, но сначала – на заправку.

Вот тут есть время изучить наш фургон повнимательнее. Сзади он очень похож на прежний SF4, но на этом почти всё общее заканчивается: в остальном это очень разные машины. Разве что кузов остался несущим.

Спереди обращают на себя внимание галогенные фары со светодиодными дневными ходовыми огнями – весьма традиционное решение. И ещё заметен чуть выступающий под передним бампером радиатор, с которым, видимо, придётся быть осторожнее. В остальном – стильно, модно молодёжно. По меркам коммерческого транспорта, разумеется.

Наша машина с односкатным задним мостом, но длиннобазная версия может быть и двухскатной. Кстати, односкатная ошиновка очень хорошо отразилась на управляемости: колеи фургон практически не чувствует. Скорее всего, и расход с двумя шинами на задней оси меньше, чем с четырьмя, но сравнивать нам было не с чем. Подвески – типичные для коммерческой машины: передняя – независимая пружинная, задняя – зависимая рессорная. На обеих осях есть стабилизаторы поперечной устойчивости.

Что сделано практически безупречно, так это грузовое отделение. Начиная от усилия на ручках дверей до прочного покрытия пола, стен и даже потолка – всё продумано и сделано добротно. Есть и такелажные петли на полу, и даже окошко в задней стенке кабины, через которое очень удобно приглядывать за грузом. И нельзя не отметить низкую погрузочную высоту в 720 мм, которую способен обеспечить несущий кузов (на раме она точно была бы больше). Спина за неё точно скажет спасибо.

Задние двери можно распахнуть на 90 градусов, а можно полностью – на 270. В последнем случае они фиксируются очень удачно расположенными магнитами. Некоторые производители на своих фургонах их ставят так, что потом при закрытии двери приходится отдирать от кузова вместе с его боковинами. На Соллерсе меру знают, поэтому фиксация получилась надёжной и удобной.

Теперь вернёмся в кабину. Хорошо, что машину производят в России по полному циклу: многое уже сделано, кое-что ещё будет добавлено в будущем. И речь идёт не только о том, что кузов сварен нами и из отечественного металла, установлен локализованный дизель и используются российские телематический блок, АКБ, радиаторы, воздушный отопитель салона, остекление и некоторые другие вещи. Важнее, что, например, все сиденья тут тоже отечественные, и это здорово, потому что и спина, и то место, где она заканчивается (или берёт своё начало – это как посмотреть), чувствуют себя в них отлично. Они нормальные по размеру, удобные, а водительское имеет множество регулировок. Амортизации у него нет, но она и не требуется: даже почти пустой фургон на кочках и ямах не подпрыгивает и не трясётся, так что посадка вполне комфортная. К тому же в ближайшем будущем вдобавок к обогреву водительского кресла появится и обогрев пассажирских мест, что в нашем климате довольно актуально. Кстати, обогрев зеркал (тоже отечественных) уже есть.

В целом интерьер очень похож на интерьер недорого легкового автомобиля, но с претензией на роскошь. О последней говорят мягкие вставки в панели и обшивках дверей, которые вносят нотку уюта. Мелочь, а приятно.

В остальном пластик везде выглядит попроще, но не гремит и не скрипит. Главное в материалах интерьера коммерческой машины – их срок службы, но его покажет только время. На первый взгляд, всё кажется практичным.

Ну а настоящий магнит для взора и услада для сердца – это, конечно, селектор автоматической коробки передач, расположенный на симпатичной почти горизонтальной консоли. Скажем прямо: фургонов с АКП у нас на рынке не так-то много, а за приемлемую цену их нет вообще. Забавно, что селектор коробки выглядит дороже всего остального SF5 в сборе, но ничего плохого в этом нет. Этой деталью на самом деле можно гордиться.

На консоли расположены кнопки и «крутилки» управления климатом (кондиционер есть даже в базовом оснащении), «аварийка», кнопки обогрева зеркал и отключения системы курсовой стабилизации. Даже само слово «кнопка» в наше время звучит дорого, так что тут вопросов нет – всё хорошо.

Немного напряг далеко расположенный левый подлокотник и слишком низко установленные подстаканники. Впрочем, к подлокотнику за время поездки я привык, значит, это не слишком критично. И, конечно же, хотелось бы и музыку чуть получше, и полку под крышу. И то, и другое нам обещают чуть позже.

Итак, залили полный бак (80 литров) солярки, можно ехать в Волочёк. Но если поездка по платной трассе вызывает желание спать, то на старой доброй автодороге М10 возникают эмоции совсем другого плана. Основная мысль – эх, какую дорогу потеряли! Пока на платной трассе М11 растёт количество не просто заправок, а полноценных многофункциональных зон отдыха, деревни вдоль бесплатной дороги хиреют. Нет уже дешёвых, но вполне съедобных пирожков, многие ларьки, где их продавали, разрушены, да и некоторые некогда жилые дома пустуют и разваливаются. Печальное зрелище, особенно с учётом того, что стоимость еды на платной трассе не расстраивает только Илона Маска. И не потому, что он миллиардер, а потому, что он там не ездит и цен этих не видит.

В целом создаётся впечатление, что некоторых такая ситуация радует: появляется ещё один стимул ездить по платной трассе. Кто эти «некоторые», догадайтесь сами.

На немного разбитой дороге невольно приходится провести достаточно экстремальный тест Соллерса. Слегка расслабившись на М11, почти сразу чуть не влетел в яму после съезда на М10, пришлось резко тормозить. И мгновенно делаю вывод: с тормозами (они у нас по кругу дисковые) у SF5 полный порядок! Настолько, что пришлось останавливаться и складывать всё то, что разлетелось по всему фургону. Кстати, скотское состояние многих бесплатных дорог – ещё один аргумент в пользу теории заговора о попытке заставить всех нас платить за новые трассы.

Вышний Волочёк приятно удивил своим центром. Оказывается, можно тысячу раз проехать этот город по М10, но так его и не увидеть. Расположен он на реке Цна, и кроме неё Волочёк пересекают несколько каналов: Цнинский, Старотверецкий и Обводной. И само собой, в центре есть набережная, где можно прогуляться, и при желании – сфотографироваться с монументальной жанровой скульптурой «Мой Волочёк». Если, конечно, она поместится в объектив – уж больно она здоровая, хотя наличие хештега намекает на необходимость фотографировать скульптуру полностью. Если хочется получить фотографии поскромнее, то пожалуйста: для этого есть популярные нынче в урбанизме фигуры, аккуратно выпиленные из кустов. В этом плане от трендов в Волочке не отстают.

Вообще, набережная – это такая новая фишка старых городов. В последнее время их строят везде, где не хотят ремонтировать что-то старинное. В Волочке, например, есть уже почти развалившиеся торговые ряды, построенные в середине XIX века, но их никто не восстанавливает. А жаль, получился бы ещё один хороший архитектурный памятник.

В целом архитектура тут интересная: местами – очень симпатичный уездный город, местами – что-то, напоминающее раннюю эпоху Лужкова в Москве: что-то безобразное новое приляпано к чему-то красивому старому, а сбоку – тарелка спутниковой антенны.

Однако дух старого города сохранился. Взять хотя бы Богоявленский собор начала XIX века. Интересно, что в качества склада он использовался только с 1931 до 1945 года, что не так уж долго по меркам советской эпохи. Не заметить его во время прогулки по центру невозможно, так что не ошибётесь. Посмотреть этот собор стоит, но нам пора ехать дальше.

От паровоза до Петербурга

Дальше мы заедем в совсем уж странное место – посёлок Куженкино. Скорее всего, многие про него даже не слышали: чтобы в него попасть, нужно свернуть с трассы. Что мы и сделали и приехали на железнодорожную станцию – типовой деревянный вокзал IV класса Бологое-Полоцкой железнодорожной линии начала ХХ века. И тут тоже можно не просто постоять рядом и попить кофе, а походить и рассмотреть всё в деталях.

Первое ощущение очевидно – ярко, жизнерадостно, духовно. Но если потратить на осмотр чуть больше времени, становится ещё и очень любопытно. Можно даже зайти внутрь (правда, только в составе экскурсии) и посмотреть, как ждали поездов сто с лишним лет назад. Ну а если и этого мало, то можно пройти несколько метров до ручной стрелки и попытаться её перевести.

Ну и чем это место особо привлекательно, так это это тем, что здесь можно остановиться на неизбежный короткий отдых в дороге и провести его с пользой, а не просто созерцая проезжающие мимо вас вонючие фуры. Так что очень рекомендую! Ну а мы поедем дальше.

Следующая остановка – Петербург. Снова выезжаем на М11 и давим педаль газа в пол. Как ведёт себя SF5? Начнём с того, что связка мотора и коробки настроена удачно: разгоняется фургон уверенно, никаких пинков или толчков нет, едешь, как на легковушке. Километров до восьмидесяти в час он прёт, как завхоз со склада, но после этой отметки динамика уже так не радует. Если на платной трассе при опережениях это не слишком критично, то при обгонах этот факт нужно будет учитывать. Зато крейсерская скорость неожиданно высокая: можно ехать и 130, и 140 км/ч, что для коммерческой машины просто здорово. Максимум удалось выжать 155, и даже на такой скорости Соллерс стоит на дороге уверенно и не требует постоянного подруливания. Но комфортнее ехать в диапазоне 120-130 км/ч: всё равно получается довольно быстро. И что более важно – неожиданно экономично. До выезда на трассу средний расход у нас был около 10 литров на сто километров, но даже после «отжига» по платке с периодическими разгонами с «тапкой в пол» и стоянками с заведённым двигателем во время фотосъёмки он не поднялся выше 12,6 литров. Это просто прекрасный показатель для фургона, тем более – с автоматической коробкой передач, и это как раз то, что позволило мне заявить в самом начале о некоторой незаурядности машины.

Автомат, как я уже говорил, классический гидротрансформаторный с шестью передачами. Выпущен он в Китае, но в ближайший год-два его начнут собирать на Соллерсе. Эта копия АКП Aisin на SF5 имеет значительный запас по крутящему моменту, так что теоретически должна служить долго. Ну и можно ожидать, что когда-то она появится и на других машинах Sollers. И это хорошо.

А вот 2,7-литровый дизель локализован в Елабуге уже давно. Блок, ГБЦ, основные компоненты у него полностью российские. Ну и ближайший родственник этого мотора – почти уже наш родной Cummins. Про эти двигатели ничего плохого сказать нельзя, и это тоже неплохо. Повторюсь, что единственный недостаток совместной работы этой парочки – не самый впечатляющий разгон после 80-90 км/ч. Впрочем, не будем забывать, что ни один нормальный человек так гонять на коммерческом фургоне не будет, а в крайнем случае у коробки есть ручной режим. К тому же есть подозрение, что машину с АКП будут выбирать те, кто использует её преимущественно в городе. А на городских скоростях проблем у SF5 нет вовсе.

Не только SF5

Даже с нашими заездами в Волочёк и Куженкино мы добрались до Питера за десять часов. Разумеется, по платной трассе получилось бы быстрее, но скажем честно: скучно! А хочется, чтобы любая поездка становилась интересной. К счастью, из любого обыденного дела при желании можно сделать себе приключение. Главное, чтобы это желание было.

Итак, мы в Санкт-Петербурге. SF5 мы пригнали, но не только же его выставлять на крупном транспортном фестивале! Посмотрим, в какой компании он обосновался на площадке Соллерса.

Понятно дело, многих интересовали две самые маленькие машины компании – пикап и минивэн. Полноприводный Sollers ST9 трудно назвать новинкой, но публику этот автомобиль однозначно притягивал. Видимо, нам до сих пор не хватает люксовых полноприводных пикапов с понижайкой, электронной блокировкой заднего дифференциала и дорожным просветом в 210 мм: по-царски ездить там, где сложно ходить пешком, любят многие. Понять могу, но, на мой взгляд, семиместное исполнение минивэна SF1 заслуживает большего внимания: как раз таких машин, вполне доступных и прекрасно подходящих для большой семьи и путешествий, у нас не так уж много. Кстати, этот автомобиль включен в реестр транспортных средств, утвержденный Министерством промышленности и торговли РФ для работы в такси. Так что, может, волей-неволей кому-то покататься на нём придётся. Чего не хватает этой машине – это автоматической коробки (сейчас там ручная пятиступка), но мало ли: вдруг с локализацией автомата он появится и тут? На SF1 он был бы очень уместен.

Ну а если этот автомобиль кажется слишком скромным, есть Sollers SP7 с двухлитровым турбодвигателем мощностью 237 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. Он, конечно, подороже, но и уровень комфорта в нём повыше.

А самый большой интерес у меня вызвал, как ни странно, автобус Sollers SA9. С одной стороны, это классический «турист» на 51 пассажира с кучей вполне премиальных «фишек»: кресла с комбинированной отделкой, анатомическим профилем и регулировкой наклона спинки, потолочные ниши, индивидуальные дефлекторы вентиляции, раскладные столики, USB-порты с подсветкой, атмосферное освещение салона... Но примечательнее другое – автоматическая коробка. На межгороде чаще используют ручную трансмиссию, потому что АКП в таких автобусах не слишком нужна, но вот в туристическом ей самое место: возить обзорные экскурсии по городам «на палке» не слишком удобно. А если подумать о квалификации некоторых современных водителей, найдётся ещё одно преимущество: технику с автоматической трансмиссией труднее загубить ошибками при управлении.

Закончим всё же тем, с чего начали – Sollers SF5. Понравилась ли мне машина? Однозначно да. Не скрою, некоторые мелочи вроде подлокотников, зеркал заднего вида и организации рабочего пространства хотелось бы немного доработать. Но едет фургон прекрасно, управляется очень предсказуемо и точно, а про автомат и говорить нечего – мечта любого водителя в крупном городе. Даже без учёта возможных скидок его стоимость стартует от 3,42 миллиона рублей. По нынешним временам это недорого, так что своего покупателя он найдёт точно. Ну а мы будем искать новые маршруты для наших поездок, потому что путешествовать – это всегда здорово! Правда, иногда ещё и дорого.