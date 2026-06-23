Зачем китайские компании превращают испытания своих автоновинок в перформанс

Эксперты обратили внимание на любопытную тенденцию - китайские автокомпании, заинтересованные в улучшении своего положения в мире, начали прибегать к нестандартным форматам рекламирования своей продукции.

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Одна из набирающих популярность активностей такого рода - фирменные видеоролики, в которых демонстрируются выдающиеся возможности китайских автоновинок. Издание "Автовзгляд" вспоминает презентацию Voyah Taishan X8. Большой кроссовер на обнародованных кадрах разгоняется и буквально устремляется в полет, стартуя со специального трамплина.

Затем машина поднимается над землей на высоту почти 3 метра, после чего жестко приземляется. На кадрах видно, что при "приземлении" серьезно страдает подвеска и элементы отделки, однако кузов сохраняет геометрию, а батарейный блок не деформируется.

В другом подобном тесте-перформансе на внедорожник YangWang U8L "роняют" пальму, которая практически не наносит урон кузову - на нем остается лишь пара вмятин.

Еще один пример - сопровождение кроссовера Xiaomi YU7 GT для установления рекордов на знаменитой трассе Нюрбургринг.

Как ранее писала "РГ", спортверсия кроссовера недавно установила рекорд трассы, впервые проехав по ней в полностью беспилотном режиме. Ранее весной та же модель еще до ее серийного запуска лишила Audi RS Q8 Performance звания быстрейшего внедорожника Нюрбургринга.

Все эти проекты работают гораздо лучше сухих презентаций и помогают автобрендам, прежде всего китайским, завоевывать клиентов по всему миру, считают эксперты.