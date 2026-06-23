Автопром Верхневолжья набирает обороты и расширяет площади

В Твери разработали машину на гусеничном ходу, которая позволяет эффективно убирать мазут, нефть и гудрон даже в труднодоступных местах. А во Владимирской области начал работу завод по производству прицепной и навесной техники для грузовых автомобилей.

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Тверской проект Botsman M создавался с учетом опыта ликвидации последствий разливов нефтепродуктов на Черном море. Похожие амфибии выпускают в Швеции и Германии, есть образцы и российского производства. Однако тверская разработка превосходит аналоги по мощности двигателя, обслуживанию и ремонтопригодности оборудования. Кроме того, на ней установлен фрезерный землесос с измельчителем для ликвидации разливов нефти, мазута и гудрона с производительностью 250 кубических метров в час.

Амфибия, созданная в одноименной компании, может самостоятельно добираться до места работы как по суше, так и по воде: приводные гусеницы обеспечивают передвижение машины по твердой и по водной поверхности. При этом ее габариты подходят для проезда и транспортировки по дорогам общего пользования.

В связке с фрезерным землесосом и бустерной станцией Botsman M способен работать в труднодоступных местах, перекачивая нефтепродукты на расстояние свыше трех километров. Лопасти фрезы расположены под определенными углами и вращаются с заданной скоростью. Они перемешивают с водой и измельчают мазут в хлопья до 15 миллиметров. Это обеспечивает стабильную и бесперебойную перекачку, исключает налипание на стенки латексных трубопроводов. Мазут поступает в емкости сепарации, где отделяется от воды и направляется в резервуары для хранения, транспортировки и дальнейшего использования. Амфибия способна транспортировать до 100 тонн мазута в час.

Кроме очистки нефтяных разливов новая машина предназначена для покоса и сбора водорослей и мусора из водоемов, резки льда толщиной до одного метра, укрепления береговой линии. Она может использоваться и как земснаряд, и как плавающий экскаватор, производящий работы на земле и на воде.

Важное преимущество - возможность подключения различных навесок: ковша, кустореза, камышекосилки, захвата для перетаскивания бревен, ледореза. В конструкции машины использованы принципиально новые гидравлические схемы узлов и механизмов, что можно считать настоящим прорывом в производстве высококачественной российской техники.

Первая партия из трех амфибий уже отгружена заказчику - нефтяной компании. В ближайшее время на предприятии планируют перейти к серийному производству машин. Добавим, что почти все используемое сырье и комплектующие - отечественного происхождения. Предполагается, что при поддержке правительства Тверской области в дальнейшем машины будут совершенствоваться.

Тем временем во Владимирской области начал работу завод ООО "RuAutoTrailer" по производству прицепной и навесной техники для грузовых автомобилей.

Новое предприятие создано на базе пустовавших площадей ПАО "ОСВАР" в Вязниках. Это производственный комплекс полного цикла, в котором предусмотрены все основные этапы изготовления техники - от обработки металла и роботизированной сварки до окраски, сборки и контроля качества готовой продукции.

Здесь будут выпускать шторные полуприцепы, контейнеровозы, рефрижераторы и бортовые модели. Все разработки основываются на современных мировых технологиях и стандартах. Их главное преимущество - облегченная конструкция и использование оцинкованного металла (что особенно важно для премиального сегмента с высокими эксплуатационными параметрами).

Партнером нового производства выступил КамАЗ. Предполагается, что на заводе будет освоено принципиально новое для российского рынка направление - производство мультисцепок. Это конструкция, объединяющая полуприцеп, сцепную тележку и второй полуприцеп. Мультисцепки предназначены для формирования автопоездов с использованием современных магистральных тягачей КамАЗ. По мнению специалистов, это позволит значительно повысить эффективность грузоперевозок.

- КамАЗ видит в этом предприятии не просто поставщика, а стратегического партнера. Новая линейка техники, которая будет выпускаться здесь, в том числе сдвоенные полуприцепы, адаптированные для работы с нашими современными магистральными тягачами, - это прямое продолжение нашей философии: предлагать клиенту готовые эффективные транспортные решения под ключ, - отметил генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин.

Для Вязников и в целом для Владимирской области инвестиционный проект имеет большое значение. Он позитивно отразится на восстановлении промышленности города, где ранее развивались текстильная и машиностроительная отрасли.

В рамках производственного кластера будет создано свыше 500 новых рабочих мест. Уже сейчас руководство нового предприятия предлагает для молодежи работу с хорошей зарплатой. Третьекурсники местного колледжа будут учиться и параллельно трудиться на заводе. Предприятие готово также выплачивать стипендию сотрудникам, которым необходимо получить высшее образование во Владимирском государственном университете.

В проект уже вложено 1,7 миллиарда рублей, а общий объем инвестиций превысит 2,5 миллиарда. В первый год в Вязниках будет выпущено до 1750 единиц продукции. На проектную мощность предприятие планируется вывести к 2029 году. Тогда здесь можно будет производить до восьми тысяч единиц продукции в год. Размещение удобно и с точки зрения логистики для поставок в Москву и Санкт-Петербург.

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Ярославский моторный завод "Автодизель" готовится к серийному выпуску новых агрегатов.

Четырехцилиндровый дизельный двигатель ЯМЗ-336 был впервые представлен на Международной выставке строительной техники CTT Expo 2026, прошедшей в конце мая 2026 года. Параллельно компания презентовала еще одну разработку - силовой агрегат ЯМЗ-770 CNG, включающий двигатель и коробку передач.

Новый двигатель ЯМЗ-336 отличает низкий уровень шума и вибрации, отметили в компании. Он оснащен системой турбонаддува и современной аккумуляторной топливной аппаратурой с давлением впрыска до 1600 бар. Его можно поставить на экскаватор-погрузчик, асфальтовый каток, трактор и на другую строительную технику.

Силовой агрегат с коробкой передач мощность до 450 л. с. имеет схожие характеристики по уровню шума и обладает высоким ресурсом - один миллион километров до капремонта. По данным портала Техносфера Россия, двигатель уже проходит испытания на российских автомобилях "Урал", "Валдай" и белорусских МАЗах. Предполагается, что он выйдет в серийное производство осенью 2026 года. Интерес к новинке проявляют крупные российские и белорусские производители автомобильной и сельскохозяйственной техники.