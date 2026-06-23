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Россияне назвали приемлемую сумму для покупки подержанного автомобиля

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Большинство россиян готовы заплатить за подержанную машину не более двух миллионов рублей. Приемлемую сумму со ссылкой на исследование автомобильного портала «Дром» называет РИА Новости

Россияне назвали приемлемую сумму для покупки подержанного автомобиля
© Lenta.ru

Опрос проводился с 27 апреля по 6 мая, участие в нем приняли почти 13 тысяч жителей разных регионов страны.

Половина опрошенных (55 процентов) заявили, что заплатят за подержанное авто не более двух миллионов рублей. Почти четверть (27 процентов) купят машину с пробегом, если она дешевле диапазона от 700 тысяч до миллиона рублей. Еще столько же (28 процентов) намерены потратить на машину с пробегом не более 1,5–2 миллионов рублей.

Треть (31 процент) опрошенных готовы купить авто с пробегом за 2,5 миллиона рублей и более. 17 процентов сказали, что купят такое авто максимум за 2,5–3 миллиона рублей. Каждый шестой (14 процентов согласны заплатить 4–6 миллионов рублей.

«Среди регионов страны максимум миллион рублей за машину с пробегом готовы заплатить в Крыму (43 процента), в Башкирии (41 процент) и в Ростовской области (40 процентов). Не больше 2 миллионов рублей за подержанную машину отдадут чаще в Татарстане (36 процентов), в Хакасии (35 процентов) и в Воронежской области (34 процента). Около 2,5–3 миллиона рублей готовы заплатить в основном на Сахалине (30 процентов), в Ленинградской области и в Красноярском крае — по 22процента», — отмечают авторы исследования.

В мае средняя стоимость автомобилей с пробегом на российском рынке составила 1,43 миллиона рублей, что на 1,5 процента больше, чем в апреле. Глава отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин также отметил, что по сравнению с маем прошлого года стоимость машин на вторичном рынке оказалась чуть ниже — на 0,2 процента или 2800 рублей.