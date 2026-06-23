Что купить вместо кроссовера в 2026 году

Кажется, что внедорожники и кроссоверы полностью захватили российский авторынок. По итогам первого квартала 2026 года в нашей стране было реализовано 198 259 новых автомобилей сегмента SUV - это на 21% больше, чем в январе - марте прошлого года. Впрочем, в РФ есть и более практичная альтернатива - Solaris KRX.

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Одна из главных особенностей оказавшегося у нас на тесте Solaris KRX - увеличенный на 35 мм (до 195 мм) клиренс и пластиковая защита нижней части кузова. Машина разрабатывалась с прицелом на суровые российские условия. Кузов оцинкован и проходит усиленную антикоррозийную и антигравийную обработку. "Зимний пакет" включает подогрев не только сидений и рулевого колеса, но и всех стекол, а также форсунок омывателя.

Под капотом трудится неприхотливый атмосферный двигатель, способный работать на бензине АИ-92, а подвеска специально настроена для езды по дорогам с любым покрытием.

Автомобиль укомплектован рейлингами на крыше, задним стеклоочистителем. Грузовой отсек составляет 390 литров, а при сложенном диване - все 1075 литров.

В багажном отделении из плюсов можно отметить незначительные выступы колесных арок, яркое освещение и предусмотренную нишу для емкости с омывающей жидкостью, оснащенную прочными фиксаторами. Под полом же размещены полноразмерное запасное колесо и необходимые инструменты.

Внутри - рай для консерваторов, здесь вы не найдете огромные сложные в управлении мониторы, которые занимают все пространство. Мультимедийная система с восьмидюймовым экраном поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Экран медиацентра подкупает обилием физических кнопок и тумблеров - редкость по нынешним временам и отдушина для любителей классики.

Подогревы и климат-контроль не надо искать годами - все находится за считанные секунды. Да и в принципе с эргономикой у Solaris KRX полный порядок: регулировка зеркал на своем привычном месте, USB-порт подсвечивается, что удобно в темное время суток, глубокие подстаканники рассчитаны даже на крупный термос. Аналоговые циферблаты приборов выполнены в традиционном стиле и хорошо читаются.

И с посадкой никаких проблем нет: руль регулируется в двух плоскостях (по высоте и вылету), что позволяет подобрать удобное положение для водителя любой комплекции. Сиденья имеют хороший профиль, есть настройка поясничного подпора, подлокотник регулируется по вылету.

А что же сзади? За счет приподнятой крыши (на 14 мм по сравнению с седаном) высоким пассажирам на втором ряду комфортнее - головой в потолок не упираешься, подушка здесь в меру мягкая, наклон спинки - оптимальный. Управление двухступенчатым подогревом выведено на двери, что очень удобно: не нужно тянуться куда-то далеко. Есть крупный и яркий плафон подсветки, а также USB-слот для зарядки гаджетов.

1,6-литровой 123-сильный бензиновый мотор и 6-диапазонный "автомат" уже давно изучены и понятны. Эта связка зарекомендовала себя как надежная и комфортная.

Solaris держит темп трафика и не разочаровывает, когда нужно совершить быстрый обгон на трассе. KRX радует и при ускорении со средних скоростей, причем здесь его можно еще и "пришпорить", сбросив передачу-другую в ручном режиме трансмиссии. Особенно же хорош автомобиль на ровном асфальте. Он уверенно держит траекторию, ехать со скоростью 120-130 км/ч комфортно.

Средние неровности и "лежачие полицейские" машина проходит без пробоев. Подвеска настроена так, чтобы уверенно отрабатывать на разбитых дорогах. Педаль имеет понятный ход, замедление прогнозируемое, без "ватности". Это важно в городском ритме, где часто приходится менять скорость.

Многие хвалят KRX за понятную и предсказуемую управляемость. И это действительно так. Руль обеспечивает достаточное усилие, реакции на повороты быстрые. Автомобиль хорошо ведет себя в городских условиях и на умеренных скоростях. На виражах машина цепляется за дорогу до пределов, которые позволяют шины.

Еще один плюс - экономичный двигатель (в пределах 9 литров на "сотню" в городском режиме). Автоматическая коробка всегда понимает, что от нее хотят, и работает практически без нареканий.

195 мм дорожного просвета, пластиковые накладки по периметру кузова и короткие свесы позволяют без страха съезжать на грунтовки, уверенно преодолевать высокие бордюры. И это одно из преимуществ, ради которого легко можно забыть о существовании кроссоверов. Вообще по факту KRX играет в сегменте, которого в России попросту нет. Вот назовите еще один приподнятый хэтчбек с такими характеристиками? Так что если сегмент SUV вас не привлекает, модель Solaris - вполне достойный вариант.

Цены на KRX стартуют от 2 335 000 рублей за версию с "механикой" и от 2 535 000 рублей за исполнение с "автоматом".

Что о Solaris KRX думают эксперты

Егор Васильев, автоэксперт:

К тесту Solaris KRX я подошел с определенным пессимизмом. Казалось бы, ну что он может продемонстрировать на фоне некоторых футуристичных автомобилей из Поднебесной, скорость эволюции которых иногда опережает даже здравый смысл? А может! Внешний вид автомобиля можно охарактеризовать как добротную неоклассику. Внутри автомобиль тоже довольно консервативен. Причем, как мне кажется, ничего плохого в этом нет. Как раз наоборот. Конечно, это компактный автомобиль, однако пространство внутри организовано так, что места без проблем хватает для четырех человек.

А еще у машины круглый руль, что в наше время является большой редкостью. Мотор не удивит изобилием мощности и момента - 123 л.с. и 150 Нм, однако и этих показателей вполне хватает, чтобы активно ускориться, не выпадая из потока. Возможно, что дело в удачном сочетании двигателя с классическим 6-ступенчатым автоматом. Причем программное обеспечение коробки передач позволяет пользоваться ею в ручном режиме и даже тормозить двигателем! И это уже почти забытое современными водителями удовольствие.

У современных автомобилей очень часто правильные характеристики управляемости определяются не базовыми возможностями платформы, а работой ассистентов активной безопасности, которые непрерывно вмешиваются в поведение машины на дороге. А Solaris KRX изначально ведет себя очень правильно, даже без вмешательства систем стабилизации. И это чувствуется довольно сильно, что делает вождение автомобиля приятным.

Реакция на руль быстрая и понятная, газ откликается практически сразу. И коробка передач работает правильно, в соответствии с общей концепцией управляемости этой машины. Подвеска тоже не разочаровала. Она неплохо справляется со стандартными асфальтовыми вызовами, сохраняя контакт шин с дорогой и не вытряхивая пломбы из зубов тех, кто находится внутри.

В целом это удобный, практичный автомобиль, который может доставить удовольствие от вождения, не перегружая кошелек лишними эксплуатационными расходами.

Максим Черкашин, главный редактор портала "Южный автомобиль":

Solaris KRX создан для тех, кто ищет надежный, понятный и простой автомобиль на каждый день, а не очередной смартфон на колесах с кучей глюков. Нужно понимать, что конструктивно это машина, который был спроектирована еще несколько лет назад. При этом она все еще выглядит вполне симпатично.

За счет высокого клиренса и пластикового обвеса он похож на небольшой кроссовер. даже в недорогих версиях есть подогрев руля, лобового стекла и даже задних сидений Единственное, к чему придется привыкать - это слабые уплотнители дверей, через которые просачивается пыль в салон.

Внутри пластик жестковат, но выглядит вполне достойно. Что касается связки двигателя и коробки - это проверенное годами решение, мотор 1,6 литра и классический "автомат" славятся своей живучестью.

Автомобиль очень спокойный, не для любителей активных поездок. В целом же достойный автомобиль, который прослужит достаточно долго и не доставит особо проблем как в плане эксплуатации, так и в плане обслуживания. Ну и не забываем про остаточную стоимость.

Как мне кажется, лучше взять Solaris, чем укомплектованного экранами малопонятного "китайца".