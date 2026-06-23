Как живут регионы Северного Кавказа в условиях перебоев с топливом

Июнь для автомобилистов на Северном Кавказе, впрочем, как и в соседнем Южном федеральном округе, выдается довольно нервным. Причем если в одних регионах это связано в первую очередь с подорожанием топлива, то в других оно регулярно исчезает с АЗС, и бывает вообще трудно заправиться. Корреспондент "РГ" изучил ситуацию на местах.

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Самым острым и обсуждаемым в разговорах местных жителей и многочисленных комментариях посетителей соцсетей оказалось положение на Ставрополье, в первую очередь в его столице. Здесь перебои в работе целого ряда АЗС стали в последние дни в городе темой номер один: очереди растягивались иногда на сотни метров, водители с надеждой караулили подъезжающие бензовозы, а, например, бензин марки АИ-95 на отдельных заправках исчезал за считаные часы после завоза.

На отдельных станциях в Ставрополе топлива не было продолжительное время, а их сотрудники даже не могли назвать сроки следующей поставки. Где-то в продаже оставались только газ и отдельные виды дизеля. На некоторых заправках крупной сети ночная партия бензина уходила уже к утру, после чего АЗС несколько часов работала "вхолостую", ожидая следующую машину.

Автор этого материала стал свидетелем, как на станции "Роснефть" на улице 8 Марта десятки автомобилей собрались к моменту прибытия бензовоза. И пока шла разгрузка, заправку закрыли на технический перерыв, но очередь не рассасывалась - люди ждали открытия, потому что в других местах ситуация могла оказаться похожей.

При этом краевые власти подчеркнули: системного дефицита нет, запасы на нефтебазах достаточные. В министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края объяснили перебои "повышенным спросом на фоне неподтвержденных слухов и сезонным ростом потребления" по причине отпусков. В эту же логику укладываются и меры на местах: официальных ограничений власти не вводили, но отдельные сети АЗС приняли решение ограничить отпуск бензина, в частности, лимитом до 100 литров на автомобиль. Плюс временно остановили продажу топлива в канистры и другую тару, ссылаясь при этом на особый противопожарный режим.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики, промышленности и связи региона Дмитрия Макаркина, мониторинг ведомство ведет постоянно и кризисных явлений на рынке нет.

- В пути находится объем топлива, соответствующий обычным нормативам поставок, мы это тоже отслеживаем. Дефицит отдельных видов топлива на некоторых АЗС вызван ажиотажным спросом в связи с распространяемыми слухами. В основном это видно в спальных районах и на маршрутах по пути основных потоков населения на работу и домой. Прошу жителей края не поддаваться ажиотажу и покупать топливо по мере необходимости, - пояснил Макаркин.

Свои штрихи к ситуации добавили еще и водители бензовозов: по рассказам, отгрузка нефтепродуктов идет в обычном режиме, а паузы возникают во время объявления действия режима беспилотной опасности (это в последние недели происходит регулярно в большинстве северокавказских регионов), когда работа нефтебаз временно приостанавливается по требованиям безопасности. Для рядового автомобилиста это звучит так: очередную поставку топлива могут не только раскупить за пару часов, но и вообще перенести из-за ограничений.

Люди в социальных сетях поделились своими наблюдениями - тон там разный, от раздражения до попыток охладить эмоции:

"Почему тогда на АЗС нет 95-го бензина, а некоторые АЗС, включая "Роснефть" и "Лукойл", вообще бензин не льют..." "У ребят лодочный бизнес на озерах и на море, заправляли всегда в канистры... теперь бизнесу хана". "Сами себе люди дефицит создали!.. За гречкой и туалетной бумагой эти же люди бегали?"

На таком фоне показательно прозвучал комментарий главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова: он сообщил, что спокойно заправился на городской заправке "Роснефти", где имелись все виды топлива, и пообещал на следующий день оценить положение на трассе в Ставрополь. Все это говорит о том, что даже в пределах одного региона картина может меняться в разных муниципалитетах.

И если на Ставрополье главной темой стали очереди, то в соседних республиках СКФО люди больше обсуждали скачок цен. Так, в Кабардино-Балкарии перебоев с поставками, по данным властей, не фиксируется: запасы есть и на АЗС, и на нефтебазах, а поставки продолжаются (часть топлива находится в пути). Глава министерства промышленности, энергетики и торговли республики Шамиль Ахубеков пояснил: цены на топливо в регионе за последний месяц выросли в среднем на восемь-десять процентов, а на крупных сетевых автозаправочных станциях рост составил три-четыре процента.

Но по АИ-95 некоторые сложности все же наблюдались - на некоторых заправках продажи выросли на 30-40 процентов, из-за чего топливо временно заканчивалось. Эксперты объясняют это тем, что, когда спрос на какой-то товар резко возрастает, даже при наличии запасов возникают "провалы" на конкретных точках.

- У нас были похожие эпизоды - народ массово поехал закупаться впрок, потому что пошли разные слухи. Пару раз на заправках в Нальчике лично натыкался на отсутствие 95-го бензина. Но в целом не могу сказать, что имеются большие проблемы, вроде все относительно спокойно, - поделился автолюбитель из Кабардино-Балкарии Арсений Стоянов.

Как известно, с конца мая в Крыму ввели ограничения: бензин отпускали по талонам, действовали лимиты (например, не более 20 литров в сутки). На этом фоне многие автомобилисты, сначала из Краснодарского края, начали массово закупать топливо впрок. Запустился "информационный каскад": люди в соседних регионах видели новости или слышали слухи о возможном дефиците, начинали паниковать и ехать заправляться, даже если объективной необходимости не было. Экономисты даже сравнивали это с "топливной паникой" по аналогии с дефицитом других товаров в прошлом.

Но уже сейчас положение в большинстве мест начинает нормализовываться.

А вот скачок цен на бензин в Дагестане стал довольно резким. По данным Ассоциации АЗС "Дагтопливо", АИ-95 подорожал с 70 до 80 рублей за литр, АИ-92 - с 65 до 75 рублей, автомобильный газ вырос с 26,9 до 30,5 рубля. Среди причин специалисты называют сокращение предложения, сложности с закупкой объемов и специфику завоза небольшими партиями цистернами: такой формат почти всегда дороже опта. Владельцы некоторых АЗС с озабоченностью говорят о падении качества топлива на оптовом рынке. В таком случае существует опасность двойного риска: платить больше и еще внимательнее следить за тем, что заливаешь в бак.

Соседняя республика - Северная Осетия - на общем фоне выглядит спокойнее. Больших очередей или пустующих колонок практически не отмечается.

- Министерство ЖКХ держит ситуацию с обеспечением топливом на контроле. На сегодняшний день крупные сети заправок, включая "Газпром" и "Роснефть", функционируют в штатном режиме. В отдельных случаях могут возникать локальные сложности с поставками, однако системного дефицита на сегодняшний день не наблюдается, - заявил министр ЖКХ, топлива и энергетики региона Тимур Караев.

Федеральная антимонопольная служба частично связала перебои с картельным сговором. Сотрудники ведомства нашли признаки картеля у трех компаний на биржевых торгах нефтепродуктами. Трейдеры выкупали весь объем топлива и этим ограничивали возможность покупки добросовестными участниками рынка.

...Если же вы планируете поездку на Северный Кавказ, то, по мнению экспертов, лучшим вариантом будет перед выездом проверить свежие отзывы водителей в местных пабли- ках - ситуация на отдельных заправках может меняться быстро, а остаться без бензина во время путешествия не захочется никому.