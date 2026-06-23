Matt Hunt Muscle Cars представил кастомный пикап Silverado

Тюнингованный пикап будет выставлен на аукцион Barrett-Jackson в Колумбусе 27 июня, причем 100% вырученной суммы направят в фонд Call of Duty Endowment, помогающий ветеранам вооруженных сил США с трудоустройством, сообщает Carscoops.

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Отмечается, что экстремальный пикап построен на базе Chevrolet Silverado 1500 2025 года. Главная особенность кастомного автомобиля от Matt Hunt Muscle Cars, RealTruck и Anduril Industries — съемные трубчатые двери, которые превращают его в открытый внедорожник, способный бросить вызов Jeep Gladiator.

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© RealTruck

Машина получила 6-дюймовый лифт подвески Superlift, усиленный передний бампер с интегрированной лебедкой, расширители колесных арок, внедорожные шины на дисках Black Rhino, а также багажник на крыше с досками для восстановления.

В салоне установлены кожаные сиденья с вышивкой логотипа Anduril и коврики Husky. Под капотом — стандартный 6,2-литровый бензиновый V8 мощностью 420 л.с.

Ранее американцы подали в суд на Ram из-за «лишних» передач в коробке.

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