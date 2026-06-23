Россияне начали скупать автомобили-доноры

В России получает широкое распространение схема ремонта подержанных автомобилей за счет узлов, деталей и расходников, взятых у так называемых автомобилей-"доноров". О том, как работает такой алгоритм ремонта, рассказали эксперты Migtorg.

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Проанализировав структуру спроса на автомобили с повреждениями в сегменте "Тотал" (машины, которые страховые компании признают экономически нецелесообразными для восстановления), аналитики пришли к заключению, что подавляющее большинство таких машин является источником ценных запчастей.

Покупатель официально приобретает подходящую битую машину на аукционе и использует затем взятые у этого "донора" детали - двигатель, коробку передач, оптику, электронику, кузовные элементы - для ремонта своего автомобиля.

Нередко такая схема оказывается более выгодной, чем покупка запчастей у местных дилеров или через параллельный импорт, отмечают эксперты. Согласно статистике, которой поделились аналитики, лидерами по техническому "донорству" сегодня являются китайские автомобили (34,7% от общего количества при средней цене 913 тыс. рублей). На втором месте - "немцы" (27,8%, средняя цена "донора" - 711 тыс. рублей), на третьем месте идут российские автомобили (19,2%, средняя цена "донора" - 221 тыс. рублей). На четвертом - "корейцы" (8,9%, со средней ценой "донора" 400 тыс. рублей). В выборку вошли данные по более чем 1800 автомобилям, реализованным на торгах.