Эксперт рассказала о вреде режима рециркуляции автокондиционера

Режим рециркуляции климатической системы сегодня имеется практически в каждом современном автомобиле, при этом помимо очевидной пользы эта функция может причинять и вред, если пользоваться ею неправильно.

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Рециркуляция автокондиционеров и систем климат-контроля отключает приток воздуха с улицы и направляет потоки, условно говоря, по кругу внутри салона. В большинстве случаев такой режим активируют при движении в пробках рядом с грузовиками с едкими выхлопами, на пыльных грунтовых дорогах, вблизи промышленных объектов с вредными выбросами, при проезде участков с резкими запахами (свалки, фермы), а также во время цветения растений (особенно актуально для аллергиков). Или, скажем, рециркуляцию можно использовать, когда вы залили в бачок для стеклоомывающей жидкости слишком пахучую "омывайку". Включая рециркуляцию перед подачей такой жидкости на стекло, вы блокируете проникновение в салон неприятных, а иногда и вредных для здоровья запахов.

О том же, когда такая система может навредить, рассказала "Известиям" аллерголог-иммунолог Елена Москаева. По словам эксперта, не следует использовать режим рециркуляции продолжительное время. В противном случае в салоне станет душно, повысится влажность, начнут запотевать стекла, а в воздухе увеличится концентрация углекислого газа, особенно если в машине находятся несколько человек. Что касается провоцируемого рециркуляцией усиления влажности - из-за нее у членов экипажа может усилиться ощущение духоты.

Ездить с открытыми окнами, по мнению эксперта, тоже не выход. В таком случае в салон могут активно проникать пыльца и дорожная пыль, которые будут оседать не только в салонном фильтре, но и на ковриках, сиденьях и внутренней обивке. Эти элементы эксперт рекомендовала регулярно чистить, лучше всего - пылесосом с HEPA-фильтром.