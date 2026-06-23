Эксперт призвал не создавать панику вокруг ситуации с топливом в стране

Закупки бензина в больших объёмах приводят к дефициту.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор «ИнфоТЭК» Александр Фролов.

«Когда у нас были проблемы со столичным заводом, то люди выстроились в очереди, канистры какие-то притащили, полный бак наливали, но на следующий день бензин кончился в столице? Бензин есть, заправиться можно. Но убеждать тут людей невозможно. Не создавайте панику. Не надо делать дополнительных запасов, потому что в текущих условиях главная проблема — это логистика. Если в каком-то регионе с ближайших заводов возникает проблема в поставках топлива, то вопрос лишь в том, чтобы перенаправить потоки с других заводов. Да, это происходит не прямо сразу, но, если люди при этом бегут и дневную норму за несколько часов делают на заправке, то они не улучшают ситуацию, а провоцируют необходимость ещё быстрее перестраивать логистику. Начинается самосбывающееся пророчество, когда все думают, что будет дефицит, и сами его провоцируют».

Ранее Московская топливная ассоциация сообщила о резком росте цен на АЗС. Его зафиксировали по итогам прошлой недели.

Средневзвешенная стоимость литра АИ-92 выросла на 92 копейки — до 66 рублей 14 копеек; АИ-95 подорожал на 93 копейки — 73 рубля 1 копейка; дизельное топливо стало стоить в среднем 80 рублей 15 копеек (+87 копеек).