Почему качество топлива влияет на ресурс современного автомобиля

Современный автомобиль давно стал не только средством передвижения, но и частью образа жизни. Его выбирают по дизайну, комфорту, технологиям и ощущениям за рулём. Но внешний вид и оснащение — только часть истории. Не меньшее значение имеет то, чем машину регулярно заправляют.

В России для бензина и дизельного топлива используются экологические классы К3, К4 и К5. В обычной речи их часто называют «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5». Эти названия могут звучать как техническая деталь, но на деле они связаны с тем, насколько чистым является топливо и как оно влияет на автомобиль.

Важно понимать, что экологический класс не равен октановому числу. Бензин АИ-95 может относиться к разным классам. Поэтому цифра «95» говорит об одних свойствах топлива, а обозначение К3, К4 или К5 — о других.

Как пишет издание SPEEDME.RU, главное отличие между классами заключается в составе топлива и количестве вредных примесей. Один из ключевых параметров — содержание серы.

В бензине класса К3 допускается до 150 мг серы на килограмм топлива. В бензине К5 — до 10 мг. Разница составляет 15 раз. У дизельного топлива она ещё заметнее: для К3 допускается до 350 мг/кг, а для К5 — до 10 мг/кг.

Сера не делает автомобиль быстрее и не добавляет ему мощности. Но при сгорании она образует соединения, которые могут ускорять старение моторного масла, нагружать выпускную систему и вредить элементам очистки выхлопа.

Различаются и другие компоненты. В бензине К3 может быть больше ароматических углеводородов — до 42%. У К5 предел ниже — до 35%. Кроме того, в топливе К3 допускается монометиланилин, а в К5 он запрещён.

Для дизельного топлива К5 установлены более строгие требования к полициклическим ароматическим углеводородам. Также у летнего дизеля выше минимальное цетановое число, которое влияет на воспламенение топлива и плавность работы двигателя.

Для старых автомобилей разница между К3 и К5 может быть менее ощутимой. У них проще выпускная система, меньше датчиков, а такие элементы, как сажевый фильтр или SCR, часто отсутствуют.

Но современные машины, особенно выпущенные за последние 10–15 лет, чувствительнее к качеству топлива. В бензиновых автомобилях важны катализатор и кислородные датчики. В дизельных — сажевый фильтр, катализаторы и система SCR. Эти узлы стоят дорого, а их ресурс во многом зависит от условий эксплуатации.

Если автомобиль регулярно заправлять топливом с высоким содержанием серы, последствия могут проявиться не сразу. Машина будет ездить, но со временем может увеличиться расход топлива, появиться нестабильная работа двигателя, ошибки по выхлопной системе и снижение динамики.

У бензиновых моторов чаще страдают каталитический нейтрализатор, лямбда-зонды, форсунки и камера сгорания. Особенно внимательными стоит быть владельцам турбомоторов и машин с непосредственным впрыском.

Дизельные автомобили ещё более требовательны. Их сажевый фильтр и система SCR рассчитаны на малосернистое топливо. Если постоянно использовать дизель более низкого экологического класса, может расти количество отложений и снижаться эффективность очистки выхлопа.

Одна случайная заправка топливом К3 вместо К5 обычно не означает, что автомобиль сразу выйдет из строя. Риск связан прежде всего с регулярностью. Чем дольше машина работает на топливе с большим содержанием серы, тем выше нагрузка на масло, форсунки, датчики, катализатор и выпускную систему.

Вывод простой: «Евро-5» — это не просто красивая надпись на колонке. Это более чистое топливо с жёсткими требованиями к сере и другим компонентам. Для старых автомобилей разница может быть менее заметной, но для современных машин К5 остаётся более безопасным выбором.