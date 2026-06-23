Можно ли эксплуатировать авто без катализатора? Появился однозначный ответ.

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На легковом автомобиле с бензиновым двигателем вышел из строя каталитический нейтрализатор отработавших газов, из-за чего владелец принял решение удалить его.

Разрешена ли ­эксплуатация такого авто­мобиля?