Задачка для владельцев старых автомобилей
Можно ли эксплуатировать авто без катализатора? Появился однозначный ответ.
На легковом автомобиле с бензиновым двигателем вышел из строя каталитический нейтрализатор отработавших газов, из-за чего владелец принял решение удалить его.
Разрешена ли эксплуатация такого автомобиля?
Пункты 8.1 и 8.2 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения) не разрешают использовать транспортное средство, если содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают установленные нормы, а также если системы питания и выпуска отработавших газов транспортного средства некомплектны и негерметичны. За нарушение – предупреждение или штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.