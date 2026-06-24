Названы бренды с наименьшим числом неисправностей в 2026 году

J.D. Power провела исследование «Vehicle Dependability Study 2026», которое выявило рекордный уровень жалоб владельцев автомобилей. В среднем на каждые 100 машин пришлось 204 проблемы — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Основные нарекания связаны с мультимедийными системами, работой смартфонов и программными сбоями.

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Несмотря на общую негативную динамику, некоторые марки продемонстрировали высокую надежность. Лидером четвертый год подряд стал «Lexus» с показателем 151 неисправность на 100 автомобилей. Второе место занял «Buick» (160 PP100), третье — «MINI» (168 PP100).

Японские производители вновь подтвердили свою репутацию. «Subaru», «Toyota», «Nissan», «Honda» и «Mazda» показали результаты лучше среднего по отрасли. Премиальные бренды также оказались в верхней половине рейтинга — среди них «Cadillac», Porsche», «BMW» и Genesis».

В отчете J.D. Power отмечается, что механическая надежность машин в целом улучшилась, однако число программных проблем продолжает расти. Данные основаны на опросе первых владельцев автомобилей спустя три года эксплуатации.