Можно ли рассматривать автомобиль как инвестицию в 2026 году

Покупка автомобиля в 2026 году в качестве инвестиции рискованна для большинства.

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Автоэксперты, финансисты и коллекционеры проанализировали ситуацию на российском авторынке в начале лета 2026 года. Укрепление рубля и снижение цен на ряд моделей создали впечатление, что сейчас отличный момент для покупки. Но вот главный вопрос: можно ли при таких раскладах считать автомобиль выгодным вложением денег? Мнения, как оказалось, кардинально разошлись.

Сергей Целиков, руководящий аналитическим агентством « Автостат», настроен скептически. По его словам, заработать на машинах массового сегмента практически нереально – для инвестиций существуют куда более подходящие инструменты. Правда, мгновение он все-таки выделил: в России периодически складываются условия, когда люди ездят на авто два-три года и затем продают его с наценкой. Эта аномалия была зафиксирована в 2021-2024 годах из-за резкого скачка цен на новые машины и нелогичного, по его выражению, укрепления рубля.

Сейчас, по мнению эксперта, валютная составляющая в стоимости автомобилей крайне велика, что делает текущий момент выгодным для их покупки. Однако есть важный нюанс: брать надо не все подряд. Приобретать нужно модели с высокой остаточной стоимостью, а китайские бренды, прямо отмечает Целиков, к таким не относятся.

Независимый транспортный эксперт Алексей Тузов предлагает смотреть на вещи еще более жестко: в 2026-м машина для среднестатистического человека – это не актив, а чистый расход. Он утверждает, что в 99% случаев после выезда из салона автомобиль сразу теряет весомую часть цены, а за следующие три-пять лет страховка, техобслуживание, резина и транспортный налог «съедят» еще 30-40% от первоначальной стоимости. Большинству людей, по его оценке, такая арифметика явно не подходит.

Примерно в том же ключе высказывается Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». Он считает, что вся техника дешевле премиум-сегмента – особенно китайские модели – падает в цене сразу после покупки. Если цель – просто нужна личная машина, советует Баранов, присмотритесь к ликвидным автомобилям с пробегом. Но рассчитывать на сохранение капитала с их помощью не приходится, ведь такие авто «проигрывают» по доходности обычному вкладу, облигациям или иным ликвидным инструментам. Быстрое старение и обесценивание – вот их главная характеристика.

Виталий Костюкевич, директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка, напоминает про парадокс, сложившийся в 2023 году: тогда подержанные европейские модели продавались дороже, чем были куплены новыми за три-пять лет до этого. Сейчас, констатирует он, баланс восстановился. Машина с пробегом стоит дешевле новой, и с каждым годом эта разница растет.

По словам Костюкевича, на подобную динамику накладывается еще и изменение спроса. В России, по его наблюдениям, остается прослойка водителей, которые хотят владеть именно надежными европейскими авто. Однако ремонтные сложности и проблемы с запчастями некоторых из них заставляют присматриваться к более доступным моделям из Китая или от российских брендов. Правда, и тут есть подвох: эти машины, отмечает эксперт, достаточно быстро дешевеют на вторичном рынке из-за более низких качественных характеристик.

Ранее «За рулем» объяснил, почему многие автовладельцы не считают машину инвестицией.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.