Обслуживание кондиционера в автомобиле подорожало

В 2026 году спрос на услуги по обслуживанию климатической системы сформировался позже, чем годом ранее. В апреле в автосервисах было зафиксировано на 30% меньше машинозаездов по услугам блока "Кондиционер", чем в апреле прошлого года. Нестабильная, прохладная весна удерживала водителей от превентивных визитов. Зато в мае произошел резкий всплеск: число визитов с работами по кондиционерам превысило 12 тысяч обращений, что на 23% больше результатов мая 2025 года. Об этом "Российской газете" рассказали эксперты Fit Service.

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По данным сети, активный сезон работ по кондиционерам уже стартовал в большинстве федеральных округов - на Дальнем Востоке, в Северо‑Западном, Уральском и Центральном округах. В Поволжье и Сибири число визитов пока не достигло прошлогодних значений, но демонстрирует стабильный рост на еженедельной основе.

"Весна в этом году была затяжной и переменчивой, поэтому автовладельцы не спешили решать вопросы с автокондиционерами в апреле, но активно поехали на автосервисы в мае, когда стало по‑настоящему жарко. Мы видим, что пик спроса на эту услугу еще не пройден: число визитов с работами по климатической системе продолжает расти из недели в неделю. Ожидаем, что до конца июня большинство клиентов уже приведут кондиционер в порядок, после чего спрос будет постепенно смещаться с заправки и базовой диагностики к устранению выявленных неисправностей", - комментирует "РГ" Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.

Средний чек заказ‑нарядов, в которых есть услуга по кондиционеру, по итогам мая 2026 года составил 19 550 рублей. Это выше прошлогоднего показателя на 19%. Важно учитывать, что речь идет о сумме по всем работам в рамках визита. Кроме диагностики и заправки кондиционера в чек часто входят другие операции, которые автовладельцы выполняют попутно. Таким образом, рост среднего чека отражает не только заметное подорожание используемых в работе материалов, но и переход клиентов к более комплексному формату обслуживания.

Отдельно аналитики отмечают динамику по базовой услуге заправки кондиционера легкового автомобиля. В 2026 году средний чек на эту операцию составил 13 187 рублей, он вырос за год на 29%. Процедура включает в себя проверку контура высокого и низкого давления, оценку работоспособности компрессора, тест системы на герметичность и непосредственно заправку хладагентом с учетом расходных материалов. На одну услугу в каждом чеке приходится 0,8 материалов и запчастей. Доля услуг в чеках выросла на 8% по сравнению с прошлым годом.

"Сдвиг этого соотношения услуг к запчастям в чеках также отражает тенденцию старения автопарка в стране. Чаще необходимы ремонты и диагностики климатических систем, поэтому растет доля услуг", - добавил Родионов.

В мае 2026 года на 26% год к году выросло количество различных услуг, которыми автовладельцы пользуются при обслуживании кондиционера. Если раньше многие ограничивались разовой дозаправкой, то теперь заметная доля клиентов предпочитает комплексный визит. Помимо заправки кондиционера, водители заказывают дезинфекцию системы кондиционирования и салона, очистку конденсора и испарителя. В топ самых популярных операций из группы "Кондиционер" вошли диагностика системы кондиционирования, заправка кондиционера, демонтаж и установка конденсора, работы с компрессором, а также дезинфекция системы и удаление запахов в салоне.