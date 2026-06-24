Эксперт Мотрич объяснила, почему многие до сих пор боятся турбомоторов
Руководитель направления маркетинг сервиса АГ "Авилон" Анастасия Мотрич рассказала "Российской газете", почему многие до сих пор боятся турбомоторов.
"Это происходит, скорее, по инерции. Первые поколения действительно были более чувствительными и не всегда отличались высоким ресурсом, особенно при неправильной эксплуатации. Но современные турбированные двигатели сильно изменились: улучшились материалы, системы смазки и охлаждения, технологии непосредственного впрыска и управления наддувом. Сегодня при грамотном обслуживании такие моторы способны служить долго и надежно. Широкое распространение малолитражных турбомоторов связано в том числе с экологическими требованиями. Такой двигатель проще сделать более экологичным: при меньшем рабочем объеме он обеспечивает хорошую мощность и тягу, а при спокойной езде помогает снижать расход топлива и выбросы. Главный плюс турбомотора - высокая отдача при небольшом объеме. Он хорошо тянет с низких оборотов, дает уверенную динамику и делает автомобиль комфортнее как в городе, так и на трассе. Минусы тоже есть: турбомотор сложнее по конструкции, работает при более высоких температурах и нагрузках, поэтому требовательнее к качеству масла, топлива, состоянию системы охлаждения и регулярности обслуживания. Ремонт отдельных узлов может быть дороже, чем у простого атмосферного двигателя. Но говорить, что современные турбомоторы ненадежны, уже неправильно. Их ресурс во многом зависит от того, насколько строго соблюдается технический регламент завода-изготовителя: применяются ли рекомендованные масла, фильтры и расходные материалы, выполняется ли обслуживание в установленные сроки, проводится ли диагностика по требованиям производителя. Поэтому турбомотора не нужно бояться - его нужно правильно обслуживать. Это современный и эффективный агрегат, который при соблюдении заводского регламента и аккуратной эксплуатации способен долго работать без серьезных проблем", - отметила специалист.