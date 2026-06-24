Эксперт назвал вариатор, который без проблем пройдет 300 тысяч км

Эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов считает, что вариатор может быть надежным, хотя и не без нюансов. Он отмечает, что существуют модели, которые при правильном обслуживании способны прослужить долгие годы и сотни тысяч километров без нареканий.

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Так, в своем рейтинге надежности специалист разместил Jatco на третье место.

По словам Виноградова, Jatco 016E, вероятно, самый распространенный вариатор на рынке, который, например, устанавливается на Renault Arkana (2021-2022 гг.) в паре с турбированным 1,3-литровым двигателем мощностью 150 л.с.

Усиленная конструкция ремня позволяет трансмиссии лучше справляться с высокими нагрузками. Однако, как и большинство вариаторов, он уязвим при заезде на бордюр задом с упором передних колес.

Также среди минусов - гидротрансформатор и подшипники шкива, которые со временем могут повредить посадочное место в корпусе.

Для поддержания работоспособности вариатора, отмечает эксперт, рекомендуется частая замена масла - каждые 40 тысяч километров, с использованием около восьми литров жидкости NS-3. Использование NS-2 приведет к поломке.

Ожидаемый ресурс вариатора составляет 250-300 тысяч километров. Этот агрегат встречается на множестве автомобилей, включая Mitsubishi ASX, Eclipse Cross, Outlander, Nissan Qashqai, X-Trail, а также Renault Arkana, Kaptur, Duster (с двигателем 1.3T). На данный момент под маркировкой CVT18 он устанавливается на Lada Vesta и Iskra.

Ранее "РГ" сообщала, что издание TopSpeed составило рейтинг японских "легковушек" с самыми надежными силовыми агрегатами. В список вошли автомобили разных поколений.