Названы риски покупки иномарок из Южной Кореи, Японии и Китая

Автоэксперт Гришаков: покупателю "серого" автомобиля ожидает доначисление утильсбора. При покупке машины, ввезённой с нарушениями таможенных правил, покупатель рискует столкнуться с серьёзными последствиями — от доначисления утильсбора до приостановки регистрации в ГИБДД. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.

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«При покупке так называемого „серого“ автомобиля, ввезенного с нарушением таможенных процедур, риски крайне высоки. Основной из них — доначисление утилизационного сбора. Если предыдущий владелец оформил авто как физическое лицо по льготной ставке для личного пользования, а затем перепродал, обязанность доплатить полную сумму (до нескольких сотен тысяч рублей) может лечь на нового собственника», — сообщил эксперт.

По словам эксперта, автомобили, ввезённые по параллельному импорту, лишены заводской гарантии, а их регистрация в ГИБДД может быть приостановлена из-за расхождений в таможенных документах. Гришаков рекомендовал покупать машины с пробегом у официальных дилеров — они предлагают юридически чистые документы, подтверждённую историю и гарантию. При самостоятельной покупке эксперт посоветовал проверять VIN по базам ГИБДД и реестру залогов, а также требовать полный пакет таможенных документов.