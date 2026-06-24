В 2026 году ожидается рост продаж грузовой техники в России

Эксперт и представитель российской транспортной компании Андрей Романюк выступил с оптимистичным прогнозом по поводу сегмента грузовой техники в России, но с рядом оговорок.

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По словам Романюка, которого цитирует "Автовзгляд", запасов автомобилей становится меньше, по многим брендам уже наблюдается определенный дефицит. Схожая ситуация наблюдается и на вторичном рынке. Все интересные варианты постепенно выкупаются. Это создает дополнительный спрос.

В то же время, говоря о рисках, многое, как отмечает эксперт, будет зависеть от макроэкономической ситуации и спроса в ключевых отраслях, таких как строительство и логистика.

В то же время Романюк полагает, что по результатам 2026 года объем продаж будет выше, чем в 2025 году.

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