Журналист Carscoops перепутал Senat 900 с Aurus

Автор портала Carscoops Брэд Эндерсон дал оценку модели Senat 900, дебютировавшей 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). При этом, как и во многих других публикациях последних дней в западных СМИ, обозреватель ошибочно причисляет Senat 900 к линейке представительских автомобилей Aurus.

© Российская Газета

Несмотря на это, он отмечает солидную внешность российской автоновинки, которая отсылает к "одному из самых больших и роскошных седанов".

По мнению обозревателя, престижности Senat 900 добавляет тот факт, что фронтальная часть, и, в частности, решетка радиатора решены в одном стиле с Aurus Senat.

Уточним, что кроме Senat 900 на ПМЭФ дебютировала также его удлиненная версия - Senat 1000, позиционирующаяся российским брендом как отдельная, флагманская модель. Ее главное отличие - удлиненная на 200 мм колесная база, за счет чего заметно выросло пространство для пассажиров на втором ряду. Технически же Senat 900 и Senat 1000 почти не различаются. Под капотом в обоих случаях установлен 3-литровый бензиновый V6 (326 л.с.), агрегатированный с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Серийное производство флагмана бренда Senat планируется начать на бывшем заводе Toyota в поселке Шушары под Санкт Петербургом в конце 2027 года. Там же уже налажен выпуск Senat 900. После ухода из России Toyota, мощности переданы ФГУП "НАМИ".

Ранее "РГ" писала о том, что заказы на Senat 900 уже принимаются.