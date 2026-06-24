Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит Lada Azimut со 150‑сильным турбомотором

Глава АвтоВАЗа назвал сроки выхода мощной версии кроссовера Lada Azimut. До конца этого года АвтоВАЗ сделает серию прототипов, оборудованных 150‑сильным турбомотором и классическим гидромеханическим «автоматом». Затем последует большая стадия испытаний, доводки и оценки востребованности покупателями исходя из рыночных реалий. Об этом журналу «За рулём» рассказал глава компании Максим Соколов.

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«Если всё удачно сложится, мы сможем начать выпуск „Азимута“ с турбомотором в 2027 году», — уточнил изданию президент и генеральный директор АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

Кроме того, в Тольятти ведутся работы над гибридной модификацией. Некоторые результаты этой работы могут быть анонсированы автопроизводителем до конца 2026 года.

До этого появились фотографии салона серийного кроссовера Lada Azimut. Судя по снимкам, новинка оснащена кожаным салоном, многофункциональным рулем и вариатором.