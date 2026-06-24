Названы максимальные сроки хранения бензина

Эксперт Родионов: Бензин в баке машины может храниться не дольше двух месяцев.

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У любого бензина есть свой «срок годности» – время, в течение которого горючее не теряет своих рабочих качеств. Он напрямую зависит от того, где и в каких условиях топливо хранится.

Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов объяснил ключевые нюансы. На сохранность топлива влияют сразу несколько факторов: материал емкости, температура и влажность воздуха, а также исходное качество самого бензина.

Самый долгий срок – в герметичной стальной канистре. Если топливо без присадок, оно спокойно пролежит от трех до пяти месяцев. А вот со специальными добавками этот период увеличивается почти вдвое, правда, только если емкость металлическая. Пластиковая тара для такого долгого хранения не годится – она подходит лишь для коротких поездок или перевозки. Категорически нельзя использовать бытовую посуду, которая для этого не предназначена.

Что касается топливного бака автомобиля, здесь сроки куда скромнее. Держать бензин в машине дольше двух месяцев не стоит. На его качество активно влияют воздух и влага, проникающие внутрь. Если же авто стоит под открытым небом, то добавляется воздействие солнечных лучей, постоянные перепады температур и повышенная влажность.