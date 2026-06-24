Водителей предупредили о влиянии перегруза на движение автомобиля

Чрезмерно большой груз может негативно повлиять на управляемость автомобиля, поскольку вес неравномерно распределяется по осям. Об этом в разговоре с RT предупредил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

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«Большая масса оказывается на задней оси, что существенно ухудшает управляемость автомобиля, вредит подвеске при проезде плохой дороги, так как подвеска часто будет пробиваться и садиться на ограничители», — объяснил специалист.

По его словам, при перегрузе тормозной путь автомобиля увеличивается. При этом, если ненадежно закрепить груз, в процессе езды машина может начать вилять по дороге на поворотах из-за перемещающихся по багажнику вещей.

Водителям, которые планируют максимально загрузить автомобиль, рекомендуется немного увеличить давление в шинах. В таком случае машине будет легче ехать, а износ шин станет меньше. Также во время движения следует держать достаточную дистанцию от транспорта впереди.

Автоэксперт также посоветовал придерживаться плавного и осторожного стиля вождения, чтобы избежать потери сцепления с дорогой. Кроме того, он предупредил, что большой груз может повредить кузов машины. Увеличивается риск появления трещин, которые начнут быстро прогрессировать.

Исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян до этого предупредил в разговоре с «Газетой.Ru», что в летний сезон автомобиль сталкивается с повышенными нагрузками из-за жары, пробок и длительных поездок. Высокая температура воздуха негативно влияет на систему охлаждения, двигатель, аккумулятор и шины. При этом, по словам эксперта, даже исправная машина в таких условиях работает в более напряженном режиме.