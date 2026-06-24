Почему люди скупают бензин, даже когда его достаточно

По информации Тульской службы новостей, в регионе зафиксирован резкий скачок спроса на автомобильное топливо. На заправках выстроились длинные очереди, часть АЗС приостановила работу, другие ввели лимиты на отпуск бензина в одни руки, третьи подняли цены. Отдельные сети столкнулись с пятикратным ростом продаж. Основная причина происходящего — панические настроения среди автомобилистов, которые опасаются дефицита.

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Психолог Майя Андрияничева в разговоре с «Царьградом» объяснила механизм, который стоит за этим поведением. По её словам, главный триггер — угроза нехватки, которая воспринимается мозгом как риск утраты контроля. В ситуации неопределённости человек инстинктивно ищет возможность защитить себя, и покупка товара становится простым и понятным способом снизить тревожность.

Второй фактор — «эффект коллективной тревоги». Увидев, что другие скупают топливо, человек невольно следует за толпой, даже если изначально не планировал этого делать. «Если все это делают, значит, повод есть», — срабатывает механизм социального доказательства. В результате слухи о дефиците запускают ажиотажный спрос, товары действительно быстро исчезают, и это становится подтверждением опасений.

«Получается эффект самосбывающегося пророчества, — объясняет Андрияничева. — Слухи о возможном дефиците запускают ажиотажный спрос, товары действительно быстро исчезают с полок, и это становится подтверждением опасений. Так искусственно созданный дефицит усиливает тревожность и подталкивает людей покупать ещё больше».

При этом, по словам психолога, такая реакция — нормальная при экстраординарных ситуациях. Люди стремятся вернуть себе чувство контроля, а создание запасов становится одним из самых лёгких и понятных способов это сделать. Даже если в реальности дефицита нет, паника способна его создать — именно это происходит сейчас в Туле.

При этом данные о реальных запасах топлива в регионе расходятся. По информации местных властей, официального дефицита нет, поставки продолжаются, а перебои на отдельных АЗС связаны с логистическими сбоями. Однако, как показывает практика, даже официальные заверения не всегда способны остановить волну паники, уже запущенную слухами и социальными сетями.