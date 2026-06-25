Реально ли снизить расход топлива в городе

Городской расход топлива почти никогда не совпадает с паспортным. На него влияют пробки, короткие поездки, прогревы, светофоры, состояние автомобиля, работа кондиционера и привычки водителя. При этом снизить расход реально: нужно не искать "волшебную кнопку", а убрать постоянные потери топлива, рассказал "Российской газете" руководитель сервисного направления "Рольф" Никита Архипов.

© Российская Газета

"Начинать стоит с контроля. Заправляйте автомобиль до полного бака на одной и той же АЗС, фиксируйте пробег, литры и средний расход. Одной заправки недостаточно: нужны хотя бы три-четыре полных цикла, иначе на результат повлияют погода, пробки или разная интенсивность поездок."

Первое, что стоит проверить, - давление в шинах. Недокачанные колеса увеличивают сопротивление качению: автомобиль хуже катится и требует больше топлива при каждом разгоне. Давление нужно измерять на холодных шинах и ориентироваться на табличку производителя. Одновременно стоит проверить развал-схождение, ступичные подшипники и тормоза. Подклинивающий суппорт или закисший направляющий палец могут незаметно поднять расход, особенно в городе.

Следующая зона внимания - двигатель. На бензиновых моторах расход часто растет из-за изношенных свечей, загрязненного воздушного фильтра, неверных показаний датчика массового расхода воздуха, кислородного датчика или датчика температуры охлаждающей жидкости. Если блок управления "думает", что двигатель холодный, он дольше держит обогащенную смесь.

У дизеля важны исправность термостата, работа форсунок, герметичность впуска и патрубков турбины, состояние EGR и сажевого фильтра. Забитый DPF может чаще запускать регенерацию, поднимать обороты холостого хода и увеличивать расход. Постоянные короткие поездки для дизеля особенно невыгодны: двигатель долго выходит на рабочую температуру, а регенерация фильтра может прерываться.

Стиль вождения в городе влияет на расход сильнее, чем кажется. Экономичная езда - это не медленное движение, а ровные ускорения, отсутствие резких нажатий на газ и умение заранее отпускать педаль перед светофором. Чем меньше ненужных разгонов и торможений, тем меньше топлива тратится на перемещение массы автомобиля.

На бензиновых двигателях после прогрева лучше избегать постоянной езды на высоких оборотах без необходимости. На дизеле не стоит слишком рано переключаться вверх и нагружать мотор на низких оборотах: это не экономия, а лишняя нагрузка на турбину, двухмассовый маховик и трансмиссию. Оптимальный режим - зона уверенной тяги без постоянных перегазовок.

Долгий прогрев на месте почти всегда расходует топливо впустую. Современному автомобилю обычно достаточно короткой паузы после запуска, чтобы масло начало циркулировать. Затем можно начинать движение спокойно, без резких ускорений, пока мотор и коробка не выйдут на рабочий режим. Десять минут холостого хода каждое утро за месяц превращаются в заметный объем сожженного топлива.

Маршрут тоже влияет на экономию. Лишние два километра по свободной дороге часто выгоднее, чем короткий путь через плотную пробку с десятком светофоров. Хороший эффект дает объединение мелких поездок в одну: двигатель уже прогрет, салон не нужно заново нагревать или охлаждать, а высокий расход первых километров не повторяется несколько раз за день.

Кондиционер увеличивает нагрузку на двигатель, но отключать его любой ценой не нужно. В жару открытые окна на скорости создают сопротивление воздуху, а водитель быстрее устает. Рациональнее поддерживать умеренную температуру, не выставлять климат-контроль на минимум и не использовать без необходимости обогревы сидений, руля, стекла и зеркал на протяжении всей поездки.

На расход влияет и лишнее оборудование. Багажники на крыше, боксы, поперечины и тяжелый груз в багажнике ухудшают экономичность. В городе эффект от аэродинамики меньше, чем на трассе, но лишний вес все равно приходится разгонять после каждого светофора. Стоит убрать из автомобиля все, что ездит "на всякий случай".

Не стоит пытаться экономить сомнительными присадками, отключением штатных систем или переходом на масло неподходящей вязкости. Такая экономия может закончиться повышенным износом двигателя, коробки или систем очистки выхлопа. Реально работают простые вещи: исправный автомобиль, правильное давление в шинах, спокойный стиль вождения, разумный маршрут и отсутствие лишней нагрузки, - отметил эксперт.