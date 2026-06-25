Депутаты поделились опытом заправки на российских АЗС

Сложная ситуация с топливом в России за последнюю неделю вызвана не нехваткой горючего, а искусственно раздутым ажиотажем, который впечатлительные граждане устраивают из-за шумихи в социальных сетях, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

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Ограничения на продажу бензина ввели уже более 20 российских регионов. На некоторых заправках его стоимость подскочила до 100 рублей за литр, у колонок очереди, а в некоторых местах топливо и вовсе не продают. В Москве для исключения перебоев с поставками отменили пропуска для бензовозов. Свинцов подчеркнул, что к этой ситуации привел искусственно созданный ажиотаж.

«Я езжу на своей машине, сам за рулем, не использую служебный транспорт, поэтому я это все наблюдаю сам. Я заправлялся вчера вечером, около половины одиннадцатого, отстоял ровно пять минут. Это было в Подмосковье, 25 километров от МКАД по Киевскому шоссе. Цена была в районе 70 рублей. Я проблем вообще никаких не увидел. Но я наблюдаю на заправках, где нет заправщиков, как люди умудряются заливать бензин, привозят в багажнике емкости, это тоннами исчисляется. Даже если заправка ограничивает объем продажи, чтобы сбить ажиотаж — где-то 30 литров, где-то 100 литров — они встают по два, три, четыре раза в очередь, наливают, потом куда-то в гаражи прячут, некоторые пытались продавать через "Авито" (позднее объявления были скрыты - Прим. НСН). Это просто потребительский ажиотаж. Иногда бывает из-за ажиотажа какая-то заправка не имеет в моменте того или иного вида топлива, но я еду до следующей, там это топливо есть. Я со многими разговаривал, кто по трассам ездит, топливо в основном везде есть», — поделился он.

Депутат добавил, что запасы впрок и создают тот самый искусственный дефицит, который в итоге приводит к проблемам.

«Я разговаривал с автозаправщиками, и все сказали, что в три раза увеличился объем спроса. Столько никто никуда не едет, это просто люди запасаются впрок. А у автозаправочных станций есть определенный маршрут с точки зрения поставок топлива. Бензовоз едет какое-то количество десятков, сотен километров, количество этих бензовозов ограниченно. Допустим, один бензовоз рассчитан на заправку 250 автомобилей при прежних объемах в 50-60 литров. Сейчас люди пытаются заливать впрок, в канистры уже не 50-60 литров, а 100-120, а некоторые и по 200. Естественно этот бензовоз заправляет уже не 250 автомобилей, а 100. И оставшиеся 150 автомобилей начинают стоять в очередях, потому что кто-то перед ними по 2-3 раза залился, это же просто абсурд. Это негативные последствия социальных сетей, когда все начинают пугаться того, чего в действительности, на мой взгляд, нет. Я надеюсь, люди услышат и перестанут заниматься созданием каких-то собственных резервов», — пояснил Свинцов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский рассказал НСН, что чаще использует метро, однако за рулем он бывает и никаких проблем не заметил.

«Я езжу на выходных обычно, либо рано утром, либо вечером, то есть в нестандартное время. Уже так сложилось, что обычно очереди на заправках меня не задевают. На прошлых выходных за городом заправлялся, 50 км. Цена была такая же, как и неделю назад. Нормально заправился, достаточно топлива, никаких проблем», — поделился опытом парламентарий.

Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев также рассказал, что пока не сталкивался с проблемами, хотя активно ездит на собственном авто, в том числе между городами.

«Пока в очередь не попадал. Вот сейчас в Брянск поеду, посмотрим. Заправляюсь я сам, и сам поведу машину. У меня обычно на автомобиле поездки случаются даже чаще, чем на поезде», — сообщил собеседник НСН.

Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в разговоре с НСН сообщила, что обстановка с бензином на материковой части страны не критична, а российские нефтеперерабатывающие заводы уже начинает поставлять топливо, поэтому к осени ситуация окончательно стабилизируется. Она подчеркнула, что при разумном потреблении проблем с заправкой возникать не будет, а также призвала не создавать ажиотаж, который может спровоцировать перебои.