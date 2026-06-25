Главный редактор "За рулем" оценил ресурс двигателя седана Volga C50

Главный редактор "За рулем" Максим Кадаков оценил ресурс двигателя седана Volga C50.

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Так, по словам эксперта, мотор оказался довольно-таки неплохим, хотя никаких секретов в нем нет.

"Два фазорегулятора, отсутствие гидротолкателей (клапаны нужно регулировать) и турбина BorgWarner K03, известная по многим другим двигателям. Мощность в данном случае - 200 л.с.", - отмечает Кадаков.

Он добавляет, что каких-то серьезных нареканий по этому силовому агрегату нет, а ресурс мотора можно оценить в 300 тысяч км. Но при определенных условиях. Нужно аккуратно его использовать и заливать правильное масло (0W-20).

"В алюминиевый блок двигателя залиты чугунные гильзы - это лучше, чем какой-нибудь никасил. Именно поэтому я считаю этот двигатель довольно надежным. Но привод ГРМ тут ременный - ремень нужно менять раз в 90-100 тысяч км. И этим нельзя пренебрегать, потому что при обрыве ремня поршни встречаются с клапанами", - рассказывает эксперт.

Ресурс семиступенчатого "робота", который работает вместе с двухлитровым мотором, Кадаков оценил в 250-300 тысяч км.

Напомним, продажи автомобилей Volga стартовали в России 19 июня. Флагманский кроссовер Volga K50 оценили в 4 344 900, 4 649 000 и 4 799 000 рублей в зависимости от оснащения.

Кроссовер Volga K40 представлен в четырех комплектациях и стоит от 2 849 000 до 3 899 000 рублей. Скидка по акции достигает 100 тысяч рублей.

Седан Volga C50 оценили в 2 999 000, 3 249 000 и 3 399 000 рублей в зависимости от версии.

Volga выпустит в России до конца 2026 года около 30 000 автомобилей, а продать успеет 25-27 тысяч машин.

Ранее "РГ" сообщала, что возрожденная марка рассказала о планах на 2027 год.