В последние дни на фоне интернет-новостей и слухов о перебоях с топливом некоторые граждане хватаются за канистры и в панике начинают массово скупать бензин. И возникает вопрос: где и как его можно хранить, не нарушая закон, и что грозит за нарушение? За ответом "РГ" обратилась к юристу.

Никита Навасардов, адвокат МКА "РОСАР", член научно-консультативного совета Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции" при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Московской области ответил так.

- Должен сказать сразу: хранить бензин в канистрах дома, в обычной кладовой или в гараже запрещено законом, а еще и небезопасно. Суть в том, что пары бензина в закрытом пространстве накапливаются и создают серьезную угрозу: достаточно малейшей искры, чтобы возникла опасность пожара или даже взрыва. Причем рвануть может так, что мало не покажется.

Юрист напомнил о главном документе, который дает ответы на возникающие сегодня у многих "бензиновые" вопросы. Это Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. за № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". В нем, в частности, категорически запрещается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ) в жилых помещениях, на балконах, лоджиях, в технических и подвальных этажах, а также в гаражах и подземных паркингах.

Здесь следует обратить внимание на то, что законодательство прямо запрещает хранить в гаражах не только бензин, но и любые легковоспламеняющиеся и горючие жидкости - ацетон, прочие органические растворители, а также баллоны с горючими газами. Бензин относится к легковоспламеняющимся жидкостям: у него очень низкая температура вспышки (ниже 18 °C), а его пары тяжелее воздуха и скапливаются внизу, создавая взрывоопасную смесь и, соответственно, серьезную угрозу.

Что же будет за хранение канистры с бензином, допустим, в гараже?

Если нарушение зафиксируют, наступает административная ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Для нарушителя это может быть предупреждение либо штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима - штраф будет выше.

А если из-за такого хранения случится пожар, причинивший тяжкий вред здоровью человека или смерть, - ответственность будет уже уголовной, по статье 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности". Она предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Хотя, если повезет, может быть применена и статья 168 УК РФ "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности в крупном размере" - до 1 года лишения свободы.

И все же покупать и хранить бензин в канистрах можно. Тут главное - где и как.

Если хранение топлива действительно необходимо, например, для генератора или для садовой техники, которой сейчас у наших граждан немало, то общие рекомендации таковы.

Мало кто знает, что существуют специальные хранилища для легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ). Это металлические огнестойкие шкафы с вентиляцией и поддоном для сбора пролившейся жидкости. Такие шкафы используют на предприятиях, но и в быту они значительно безопаснее обычной канистры. Можно использовать и отдельные проветриваемые помещения - вне жилых зданий, с хорошей вентиляцией, вдали от источников тепла и искр. А еще есть специализированные емкости. Для хранения горючего следует использовать только сертифицированные канистры из материалов, предназначенных для хранения бензина, с герметичными крышками и защитой от статического электричества.

Хранить рекомендуется лишь столько бензина, сколько может реально понадобиться в ближайшее время. Чем меньше объем - тем ниже риск.

Нельзя хранить канистры с горючим на солнце, рядом с источниками тепла.

А теперь очень чувствительный вопрос: кто может проверить гражданина на предмет хранения ЛВЖ?

В первую очередь - сотрудники Государственного пожарного надзора (МЧС), которые проводят проверки как плановые, так и внеплановые, как правило, означающие проверку по жалобе. Пожаловаться может, например, зоркий сосед или бдительные члены гаражного кооператива. Если они заметили нарушение - например, увидели канистры в общем коридоре или в соседнем боксе гаража, то вправе обратиться в управляющую компанию, ТСЖ, к руководству гаражного кооператива либо напрямую в МЧС - достаточно описать ситуацию, указать адрес и приложить фото/видео, если есть. Это можно сделать через сайт МЧС, по телефону 101 или через портал Госуслуг.

В случаях, когда реально возникает необходимость хранения топлива, юристы рекомендуют обсудить вопрос с руководством ГСК, ТСЖ о возможности организовать безопасное хранение горючего - где-то на общей территории. По закону управляющие компании, ТСЖ и гаражные кооперативы вправе как запрещать хранение бензина или дизельного топлива, так и согласовать его. Например, в специально отведенном месте в гаражном кооперативе с хорошей вентиляцией и огнезащитой.

При этом надо помнить, что нарушение требований к хранению бензина влечет не только административную ответственность, но и создает реальную опасность возникновения пожара и острого токсического поражения.

Между тем

На популярных маркет-плейсах найти шкафы для хранения легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) не удалось. Но стоит забить в поисковике "шкаф для хранения бензина" как выйдет множество ссылок на специализированные магазины - их продукция исключительно шкафы для хранения ЛВЖ и огнестойкие сейфы.

Самый дешевый шкаф, хотя правильнее будет его назвать шкафчик, стоит 62.000 рублей. У него совсем скромные размеры - ДxШxВ: 615x600x600 мм (вес 50 кг). В такой разве что бутылки с ацетоном прятать. Бензин там хранить размеры не позволят. Кстати, и показатель огнестойкость у этого шкафчика весьма скромный - всего 10 минут. Но на то он и самый дешевый.

Следующий шкаф - по размерам гораздо внушительнее. Его высота - 167 см, ширина - 59 см, а глубина - 45 см. Но и вес уже 150 кг. А цена - 156.800 рублей.

Такой же шкаф, но в два раза шире, можно купить за 187.300 рублей.

А шкаф безопасного хранения ЛВЖ в бочках (размеры 2197х1506х887) будет стоить уже 427.000 рублей.

Есть в ассортименте и шкафы под 800-900 тысяч рублей, вплоть до 1 миллиона рублей. У них внушительные размеры и мощная огнестойкость.

А вот специальные канистры для хранения топлива на маркетплейсах представлены широко. 50-литровую металлическую, устойчивую к коррозии и износу, можно приобрести за 9900 рублей. Есть и чуть подешевле - чуть более 8.000 рублей.

Найти канистру объемом более 50 литров не удалось. Хотя если купить, допустим, четыре канистры, потратив 32.000-40.000 рублей, то хранить 200 литров бензина уже получится.

Подготовил Иван Петров