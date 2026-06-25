Электрокары в РФ стоят от 2 млн рублей в 2026 году

Интерес к электромобилям возрос среди россиян за последнее время, заявили эксперты. Что нужно знать о покупке и владении таким транспортом – в материале Москвы 24.

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Столичная инфраструктура

В июне 2026 года в Дептрансе сообщили, что в столице появилась 41 новая зарядная станция мощностью 150 киловатт: по 14 в Южном и Юго-Восточном административных округах, еще 13 – в Зеленоградском. Для удобства водителей все они находятся неподалеку от многоэтажек и общественных пространств. Также в 2025 году было заключено пять долгосрочных госконтрактов на установку и обслуживание еще порядка 30 станций, добавили в ведомстве.

В целом Москва лидирует по числу электрозаправок в России. В августе 2025-го их количество превысило 900, увеличившись на 64% за год, тогда как в целом по стране рост составил 40%.

При этом в феврале 2026-го Сергей Собянин принял решение установить в столице еще порядка 550 станций. По его словам, количество электрокаров начиная с 2015 года возросло в более чем 150 раз и насчитывает свыше 40 тысяч единиц. К 2030-му эта цифра может увеличиться до 320 тысяч. С учетом этих тенденций городские власти улучшают инфраструктуру, чтобы у владельцев был доступ к питанию в разных точках столицы, отметил мэр Москвы.

Модельный ряд

На российском авторынке сегодня можно встретить как электромобили отечественной сборки, например, Evolute (запас хода в среднем 400 километров), Lada Largus с электродвигателем (также около 400 километров), так и импортированные из Китая. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

"Наибольшим спросом пользуются не чисто электрические, а гибридные модели: можно выбирать вид топлива, поэтому всегда есть запас и достаточно большой пробег", – отметил он.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков добавил в беседе с Москвой 24, что в последнее время интерес к электротранспорту возрос.

Возможно, это связано с ситуацией с бензином, но скорее дело в том, что в статистику попали машины, которые сейчас появились в сервисе такси, – электромобили UMO, собираемые на заводе "Москвич".

Однако, по словам эксперта, пока это явление нельзя назвать массовым.

"В абсолютных величинах доля электромобилей на рынке новых транспортных средств колеблется около 1%", – подчеркнул он.

Стоимость покупки

По словам Максима Кадакова, содержание электромобиля обходится дешевле, однако в целом бензиновая версия стоит на 20–40% меньше.

"Есть и сегментное отношение, которое зависит от размеров машины, технических характеристик. Минимальный прайс на маломощный электромобиль – чуть дешевле 2 миллионов рублей. Дальше цены идут вверх: более крупные стоят от 3 миллионов, а в премиуме доходит до 15 миллионов", – добавил специалист.

В свою очередь, Ян Хайцеэр отметил, что электромобиль больше экономически оправдан при локальных поездках на небольшие расстояния – при условии наличия зарядки. Однако в дальнейшем понадобятся средства на эксплуатацию: в частности, стоимость замены батареи сопоставима с ремонтом узлов и агрегаторов двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

Нюансы пользования

Для зарядки электромобилей существует ряд устройств и переходников – с разными разъемами и вольтажом. Автоэксперт Владимир Бахарев в беседе с Москвой 24 посоветовал смотреть на требования технического паспорта машины и подбирать зарядные станции под них.

"В свою очередь, любая домашняя зарядная станция дает сильную нагрузку на всю сеть, что может привести к проблемам. Поэтому перед установкой необходима консультация со специалистами в области электрики", – отметил он.

Если владелец живет в многоквартирном доме и вопрос зарядки не решен на уровне совета дома (выделение персональных мест, установка зарядных станций), выкидывать удлинитель из окна – плохая история. Если перед покупкой нет понимания, где заряжать автомобиль, – это лишнее приключение.

Кроме того, планируя дальнюю поездку или путешествие на электромобиле, нельзя игнорировать особенности инфраструктуры. Сеть зарядных станций по стране расширяется, однако их отсутствие рискует обернуться эвакуацией транспортного средства.

"Средняя стоимость зарядки зависит от объема аккумулятора. В целом стоимость 1 киловатта в час варьируется от 15 до 30 рублей в зависимости от типа ЭЗС – медленная она или быстрая", – уточнил он.

Также есть особенности пользования электрокаром зимой. По словам Бахарева, помимо снижения дальности хода из-за температур, проблема разряда батареи связана и с использованием обогревателей.

"В жидкотопливном автомобиле обогрев идет за счет тепла из системы охлаждения двигателя (отдельной печки нет, энергия не тратится). В электромобиле обогрев – почти двухкиловаттный потребитель, который "съедает" до 30% мощности", – пояснил специалист.

Лучший лайфхак для поддержания заряда батареи в зимний сезон – пристально следить за ее уровнем. Причем эксперт отметил, что доведение до показателя в 100% негативно влияет на износ аккумулятора. Поэтому владельцы стараются держать заряд на уровне не ниже 80% к началу дня, рассказал Бахарев.

Также зимой нередко встречается проблема снижения давления в шинах. Это негативно сказывается на управляемости и устойчивости автомобиля, плюс у электромобилей при пониженном давлении в колесах возрастает расход энергии, предупредил специалист.

Ян Хайцеэр добавил к этому, что запас пробега во многом зависит от времени года и стиля вождения: чем выше скорость, тем больше уходит энергии. Существуют модели, которые потенциально имеют пробег до 2 тысяч километров при идеальных условиях, однако в реальности он меньше.

Льготные условия

В 2026 году для владельцев электромобилей в России сохранился ряд льгот. В частности, владельцы отечественных машин могут бесплатно ездить по платным федеральным трассам, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Как и прежде, для этого машина должна быть оснащена транспондером T-pass с наличием денег на счету. При этом льгота не действует для электромобилей, используемых в такси, каршеринге и других коммерческих целях.

Кроме того, продолжает действовать программа субсидирования кредитов и лизинга на покупку новых отечественных электромобилей. Скидка составляет 35% от стоимости, но не более 925 тысяч рублей. Автомобиль должен быть произведен не ранее 1 октября 2025 года, а ПТС оформлен не ранее 1 декабря 2025-го. Кроме того, у покупателя не должно быть других автокредитов в предыдущем календарном году. В программу включены новые электрокары российской сборки массой до 3,5 тонны из перечня Минпромторга. В нем, например, есть автомобили брендов "Москвич", Evolute и Voyah.

Помимо этого, в Москве владельцы электрокаров могут бесплатно оставлять свою машину на всех муниципальных парковках, кроме стоянок со шлагбаумами. Также в столице организации и физлица освобождены от уплаты налога на электромобили до 31 декабря 2029 года.