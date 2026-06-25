Когда нормализуется ситуация с топливом

Почти каждый москвич, проезжая мимо заправки, обращает внимание на табло с ценами. Интерес к теме подогревают некоторые СМИ и соцсети, прогнозируя дефицит топлива. Неудивительно, что некоторые водители "на всякий случай" стараются не только заправить машину "до полного", но и захватывают с собой еще канистру бензина.

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Между тем бензин на заправках как был, так и есть и цены на него стабильные. Проезжая несколько АЗС на Волгоградском проспекте, обращаю внимание: "Роснефть" отпускает АИ-95 по 72 рубля, Teboil показывает на табло - 74 рубля. Правда, тут же "Нефтьмагистраль" пару дней назад поставила ценник - 90 рублей. Но сегодня, после жалоб москвичей и запроса Федеральной антимонопольной службы, на этой же заправке АИ-95 уже подешевел до 79,99 руб. за литр.

Очереди - максимум от трех до пяти машин, то есть надо подождать от 15 минут до получаса. "Небольшие очереди на заправках - нестрашно, главное, панических явлений нет. Крупные сети работают, топливо в целом есть", - комментирует Михаил Блинкин, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ.

Автоэксперт Игорь Моржаретто говорит, что ситуация в Москве, Подмосковье и в крупных городах через пару недель и вовсе нормализуется.

"Топливо - стратегический товар, и со стороны правительства за ним всегда особый контроль. От цены топлива зависят все цены практически в стране, на все товары, все услуги. Плюс это социальный товар, поэтому граждане очень чутко реагируют даже на небольшое повышение цены", - говорит эксперт.

Дополнительное топливо в Москву везут из соседних регионов бензовозами. Для них отменили оформление пропусков, организовав своеобразные зеленые коридоры.